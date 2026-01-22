Американская киноакадемия объявило номинантов на премию «Оскар», сама церемония вручения пройдет 15 марта. Наибольшее число номинаций завоевал вампирский триллер «Грешники» Райана Куглера — его отметили в 16 категориях, а комедия «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона завоевала 13 номинаций.

В список попал и российский режиссер Константин Бронзит, работа которого под названием «Три сестры» вошла в категорию «Лучший короткометражный анимационный фильм». Кроме того, в этом году впервые будет вручаться «Оскар» за лучший кастинг.

RTVI публикует список номинантов на кинопремию в основных категориях.

Лучший фильм:

«Битва за битвой»

«Марти Великолепный»

«Гамнет»

«Грешники»

«Сентиментальная ценность»

«Бугония»

«Сны поездов»

«Франкенштейн»

«Секретный агент»

«F1»

Лучший режиссер:

Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)

Хлоя Чжао («Гамнет»)

Райан Куглер («Грешники»)

Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»)

Джош Сэфди («Марти Великолепный»)

Лучшая мужская роль:

Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»)

Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»)

Вагнер Моура («Секретный агент»)

Майкл Б. Джордан («Грешники»)

Итан Хоук («Голубая луна»)

Лучшая женская роль:

Джесси Бакли («Гамнет»)

Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»)

Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»)

Эмма Стоун («Бугония»)

Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»)

Лучшая мужская роль второго плана:

Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»)

Бенисио Дель Торо («Битва за битвой»)

Шон Пенн («Битва за битбой»)

Делрой Линдо («Грешники»)

Джейкоб Элорди («Франкенштейн»)

Лучшая женская роль второго плана:

Тейана Тейлор («Битва за битбой»)

Эми Мэдиган («Орудия»)

Инга Ибсдоттер-Лиллеос («Сентиментальная ценность»)

Вунми Мосаку («Грешники»)

Эль Фаннинг («Сентиментальная ценность»)

Лучший адаптированный сценарий:

«Гамнет» (Хлоя Чжао, Мэгги О’Фаррелл)

«Франкенштейн» (Гильермо дель Торо)

«Битва за битвой» (Пол Томас Андерсон)

«Сны поездов» (Клинт Бентли, Грег Куидар)

«Бугония» (Уилл Трейси)

Лучший оригинальный сценарий:

«Голубая луна»

«Сентиментальная ценность»

«Грешники»

«Марти Великолепный»

«Простая случайность»

Лучший анимационный фильм:

«Арко»

«Элио»

«K-Pop охотницы на демонов»

«Маленькая Амели»

«Зверополис 2»

Лучший короткометражный анимационный фильм:

«Бабочка»

«Вечнозеленый»

«Девушка, которая плакала жемчугом»

«Пенсионный план»

«Три сестры»

Лучший международный фильм:

«Голос Хинд Раджаб»

«Простая случайность»

«Секретный агент»

«Сентиментальная ценность»

«Сират»

Лучший документальный фильм:

The Alabama Solution

Come See Me In The Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbour

Лучшие визуальные эффекты:

«Аватар: Пламя и пепел»

«Грешники»

«Мир Юрского периода: Возрождение»

«Школьный автобус»

«F1»

Лучшая операторская работа:

Дан Лаустсен («Франкенштейн»)

Дариус Хонджи («Марти Великолепный»)

Майкл Бауман («Битва за битвой»)

Отем Дюральд («Грешники»)

Адольфо Велозо («Сны поездов»)

Лучший монтаж:

«F1»

«Марти Великолепный»

«Битва за битвой»

«Сентиментальная ценность»

«Грешники»

Лучший звук:

«Франкенштейн»

«Битва за битвой»

«Грешники»

«Сират»

«F1»

Лучшая музыка к фильму:

«Бугония»

«Франкенштейн»

«Хамнет»

«Битва за битвой»

«Грешники»

Лучшая песня:

Dear Me (Diane Warren: Relentless)

Golden («Кей-поп-охотницы на демонов»)

I Lied to You («Грешники»)

Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi)

Train Dreams («Сны поездов»)

Лучший кастинг: