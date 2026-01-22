Американская киноакадемия объявило номинантов на премию «Оскар», сама церемония вручения пройдет 15 марта. Наибольшее число номинаций завоевал вампирский триллер «Грешники» Райана Куглера — его отметили в 16 категориях, а комедия «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона завоевала 13 номинаций.

В список попал и российский режиссер Константин Бронзит, работа которого под названием «Три сестры» вошла в категорию «Лучший короткометражный анимационный фильм». Кроме того, в этом году впервые будет вручаться «Оскар» за лучший кастинг.

RTVI публикует список номинантов на кинопремию в основных категориях.

Лучший фильм:

  • «Битва за битвой»
  • «Марти Великолепный»
  • «Гамнет»
  • «Грешники»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Бугония»
  • «Сны поездов»
  • «Франкенштейн»
  • «Секретный агент»
  • «F1»

Лучший режиссер:

  • Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
  • Хлоя Чжао («Гамнет»)
  • Райан Куглер («Грешники»)
  • Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»)
  • Джош Сэфди («Марти Великолепный»)

Лучшая мужская роль:

  • Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»)
  • Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»)
  • Вагнер Моура («Секретный агент»)
  • Майкл Б. Джордан («Грешники»)
  • Итан Хоук («Голубая луна»)

Лучшая женская роль:

  • Джесси Бакли («Гамнет»)
  • Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»)
  • Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»)
  • Эмма Стоун («Бугония»)
  • Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»)

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»)
  • Бенисио Дель Торо («Битва за битвой»)
  • Шон Пенн («Битва за битбой»)
  • Делрой Линдо («Грешники»)
  • Джейкоб Элорди («Франкенштейн»)

Лучшая женская роль второго плана:

  • Тейана Тейлор («Битва за битбой»)
  • Эми Мэдиган («Орудия»)
  • Инга Ибсдоттер-Лиллеос («Сентиментальная ценность»)
  • Вунми Мосаку («Грешники»)
  • Эль Фаннинг («Сентиментальная ценность»)

Лучший адаптированный сценарий:

  • «Гамнет» (Хлоя Чжао, Мэгги О’Фаррелл)
  • «Франкенштейн» (Гильермо дель Торо)
  • «Битва за битвой» (Пол Томас Андерсон)
  • «Сны поездов» (Клинт Бентли, Грег Куидар)
  • «Бугония» (Уилл Трейси)

Лучший оригинальный сценарий:

  • «Голубая луна»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Грешники»
  • «Марти Великолепный»
  • «Простая случайность»

Лучший анимационный фильм:

  • «Арко»
  • «Элио»
  • «K-Pop охотницы на демонов»
  • «Маленькая Амели»
  • «Зверополис 2»

Лучший короткометражный анимационный фильм:

  • «Бабочка»
  • «Вечнозеленый»
  • «Девушка, которая плакала жемчугом»
  • «Пенсионный план»
  • «Три сестры»

Лучший международный фильм:

  • «Голос Хинд Раджаб»
  • «Простая случайность»
  • «Секретный агент»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Сират»

Лучший документальный фильм:

  • The Alabama Solution
  • Come See Me In The Good Light
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbour

Лучшие визуальные эффекты:

  • «Аватар: Пламя и пепел»
  • «Грешники»
  • «Мир Юрского периода: Возрождение»
  • «Школьный автобус»
  • «F1»

Лучшая операторская работа:

  • Дан Лаустсен («Франкенштейн»)
  • Дариус Хонджи («Марти Великолепный»)
  • Майкл Бауман («Битва за битвой»)
  • Отем Дюральд («Грешники»)
  • Адольфо Велозо («Сны поездов»)

Лучший монтаж:

  • «F1»
  • «Марти Великолепный»
  • «Битва за битвой»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Грешники»

Лучший звук:

  • «Франкенштейн»
  • «Битва за битвой»
  • «Грешники»
  • «Сират»
  • «F1»

Лучшая музыка к фильму:

  • «Бугония»
  • «Франкенштейн»
  • «Хамнет»
  • «Битва за битвой»
  • «Грешники»

Лучшая песня:

  • Dear Me (Diane Warren: Relentless)
  • Golden («Кей-поп-охотницы на демонов»)
  • I Lied to You («Грешники»)
  • Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi)
  • Train Dreams («Сны поездов»)

Лучший кастинг:

  • «Битва за битвой»
  • «Гамнет»
  • «Грешники»
  • «Марти Великолепный»
  • «Секретный агент»