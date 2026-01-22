Американская киноакадемия объявило номинантов на премию «Оскар», сама церемония вручения пройдет 15 марта. Наибольшее число номинаций завоевал вампирский триллер «Грешники» Райана Куглера — его отметили в 16 категориях, а комедия «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона завоевала 13 номинаций.
В список попал и российский режиссер Константин Бронзит, работа которого под названием «Три сестры» вошла в категорию «Лучший короткометражный анимационный фильм». Кроме того, в этом году впервые будет вручаться «Оскар» за лучший кастинг.
RTVI публикует список номинантов на кинопремию в основных категориях.
Лучший фильм:
- «Битва за битвой»
- «Марти Великолепный»
- «Гамнет»
- «Грешники»
- «Сентиментальная ценность»
- «Бугония»
- «Сны поездов»
- «Франкенштейн»
- «Секретный агент»
- «F1»
Лучший режиссер:
- Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
- Хлоя Чжао («Гамнет»)
- Райан Куглер («Грешники»)
- Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»)
- Джош Сэфди («Марти Великолепный»)
Лучшая мужская роль:
- Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»)
- Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»)
- Вагнер Моура («Секретный агент»)
- Майкл Б. Джордан («Грешники»)
- Итан Хоук («Голубая луна»)
Лучшая женская роль:
- Джесси Бакли («Гамнет»)
- Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»)
- Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»)
- Эмма Стоун («Бугония»)
- Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»)
Лучшая мужская роль второго плана:
- Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»)
- Бенисио Дель Торо («Битва за битвой»)
- Шон Пенн («Битва за битбой»)
- Делрой Линдо («Грешники»)
- Джейкоб Элорди («Франкенштейн»)
Лучшая женская роль второго плана:
- Тейана Тейлор («Битва за битбой»)
- Эми Мэдиган («Орудия»)
- Инга Ибсдоттер-Лиллеос («Сентиментальная ценность»)
- Вунми Мосаку («Грешники»)
- Эль Фаннинг («Сентиментальная ценность»)
Лучший адаптированный сценарий:
- «Гамнет» (Хлоя Чжао, Мэгги О’Фаррелл)
- «Франкенштейн» (Гильермо дель Торо)
- «Битва за битвой» (Пол Томас Андерсон)
- «Сны поездов» (Клинт Бентли, Грег Куидар)
- «Бугония» (Уилл Трейси)
Лучший оригинальный сценарий:
- «Голубая луна»
- «Сентиментальная ценность»
- «Грешники»
- «Марти Великолепный»
- «Простая случайность»
Лучший анимационный фильм:
- «Арко»
- «Элио»
- «K-Pop охотницы на демонов»
- «Маленькая Амели»
- «Зверополис 2»
Лучший короткометражный анимационный фильм:
- «Бабочка»
- «Вечнозеленый»
- «Девушка, которая плакала жемчугом»
- «Пенсионный план»
- «Три сестры»
Лучший международный фильм:
- «Голос Хинд Раджаб»
- «Простая случайность»
- «Секретный агент»
- «Сентиментальная ценность»
- «Сират»
Лучший документальный фильм:
- The Alabama Solution
- Come See Me In The Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbour
Лучшие визуальные эффекты:
- «Аватар: Пламя и пепел»
- «Грешники»
- «Мир Юрского периода: Возрождение»
- «Школьный автобус»
- «F1»
Лучшая операторская работа:
- Дан Лаустсен («Франкенштейн»)
- Дариус Хонджи («Марти Великолепный»)
- Майкл Бауман («Битва за битвой»)
- Отем Дюральд («Грешники»)
- Адольфо Велозо («Сны поездов»)
Лучший монтаж:
- «F1»
- «Марти Великолепный»
- «Битва за битвой»
- «Сентиментальная ценность»
- «Грешники»
Лучший звук:
- «Франкенштейн»
- «Битва за битвой»
- «Грешники»
- «Сират»
- «F1»
Лучшая музыка к фильму:
- «Бугония»
- «Франкенштейн»
- «Хамнет»
- «Битва за битвой»
- «Грешники»
Лучшая песня:
- Dear Me (Diane Warren: Relentless)
- Golden («Кей-поп-охотницы на демонов»)
- I Lied to You («Грешники»)
- Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi)
- Train Dreams («Сны поездов»)
Лучший кастинг:
- «Битва за битвой»
- «Гамнет»
- «Грешники»
- «Марти Великолепный»
- «Секретный агент»