В цифровой прокат вышел новый фильм Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо в главной роли. «Битву за битвой» интересно рассматривать не только как кино, но и как маркетинговый феномен. Не получив большой рекламы на знаменитых фестивалях, картина всё равно достучалась до американского зрителя, а следом за ним и до мирового. Как история незадачливого отца отзывается в современных соцсетях и почему уже сейчас фильм выходит в первый ряд оскаровской гонки, разбирается киножурналист Фёдор Быков.

О чём фильм

Подпольная группа активистов-революционеров «French 75» проводит «акции прямого действия» против государственной машины насилия в США — взрывы, саботаж, диверсии. Однако долго такие выходки не смогли оставаться безнаказанными, и репрессивный аппарат отвечает так, что команда трещит по швам.

Одним из лидеров группировки является яркая Перфидия (Теяна Тейлор), которая заводит семью вместе с взрывателем из команды по имени Боб (Леонардо ДиКаприо). Их союзом в общем и ребёнком в частности сверх меры увлечён полковник Локджо (Шон Пенн), который проходит «смотрины» в праворадикальном сообществе. Извращённо зависимый от Перфидии, он одержим желанием понять, насколько связь с темнокожей женщиной запятнала его репутацию. Возможно, дело в дочери Боба и Перфидии — Локджо не успокоится даже спустя десятилетие.

Как это снято

Режиссёр Пол Томас Андерсон (не путать с Уэсом Андерсоном и мужем Миллы Йовович, далее ПТА) — американский кинематографист, который долго снимал авторское кино без оглядки на широкую аудиторию. До определённого момента. Его мастерство постановщика не вызывает сомнений ни у критиков, ни у поклонников его творчества. ПТА даже получил ярлык «нового Кубрика», который в сети от него так и не отошёл.

Почему так сложилось? Сначала ПТА снимал технически выверенное кино с длинными планами и отсылками к «старым» классикам — в частности, к Олтмену и Скорсезе. Если взглянуть на его фильмографию, с Кубриком ПТА роднит умение подстраивать под режиссёрское видение любой жанр: от нежной мелодрамы («Призрачная нить») до ностальгического «подросткового» кино («Лакричная пицца»). Самобытные «Нефть», «Ночи в стиле буги», «Магнолия» регулярно попадают в топы лучших картин по разным версиям и критериям. «Любовь, сбивающая с ног» открыла драматического актёра Адама Сэндлера. «Мастера» и «Врождённый порок» объединяет тематика тайных сообществ и изучение динамики власти между людьми на разных уровнях. По-хорошему, каждый из этих фильмов достоин отдельного изучения.

В 2025-м году на экраны вышла его самая зрительская (то есть внешне простая) работа, и это комплимент. Тематически, «Битва за битвой» — сборник лучших хитов ПТА в одной сюжетной линии: «бывалым» здесь может быть скучно, но эта вечеринка не для них. Здесь те же тайные сообщества, как во «Врождённом пороке» — другой его экранизации литературы Пинчона (новый фильм перерабатывает роман писателя «Винляндия»), короткие зарисовки о молодёжи, как в «Лакричной пицце», а болезненная динамика отношений некоторых персонажей напоминает «Призрачную нить».

Кроме того, «Битва за битвой» открывает ПТА с новой стороны — теперь он освоил экшн. В фильме регулярно что-то взрывается, идут перестрелки, а неожиданным центром картины становится автомобильная погоня по холмистым дорогам. На словах это звучит скучно, но в умелых руках режиссёра появляется напряжение на уровне лучших триллеров. Большое кино! И оно всерьёз выходит на первый план в профильных изданиях как будущий участник оскаровской гонки за лучший фильм.

Это правда «оскаровский материал»?

Если держать в уме, что Американская киноакадемия отмечает главные события на большом экране за год, то выход одного из самых эстетских режиссёров на широкую публику с качественной работой — именно такой случай. Это первый фильм ПТА с настолько обострённой политической повесткой: здесь и ультраправые на марше, и революционный настрой угнетённых национальных меньшинств.

К показанному в фильме трудно придраться: это оригинальная (!) и предельно серьёзно рассказанная история о власти, семье и поколенческих изменениях внутри неё, за чем интересно наблюдать.

Разбирать актёрские работы — одно удовольствие. Леонардо Ди Каприо продолжает свою одиссею «маленького человека» после «Не смотрите наверх» и «Убийц цветочной луны», участников оскаровской гонки прошлых лет. Его Боб Фергюсон явно передаёт привет Большому Лебовски и укуренному герою Хоакина Феникса из «Врождённого порока». Только теперь он не одиночка, а недотёпа-отец, искренне пытающийся разобраться в местоимениях многочисленных друзей дочери, на которых смотрит с осторожностью.

Другой яркий персонаж — Шон Пенн. Многослойный, одержимый и властью, и запретной любовью к недоступной женщине, он закрепил себе место в галерее ярких героев фильмов ПТА и авторского кино в целом.

За современный контекст, важный внутри США, в первую очередь отвечают исполнительницы женских ролей. Певица и теперь драматическая актриса Теяна Тейлор (и в какой форме!), дебютантка Чейз Инфинити и вышедшая из «нишевого» кино и комедий Реджина Холл дают многомерное представление афроамериканцев в фильме. Другим актёрским бриллиантом на втором плане становится Бенисио Дель Торо в роли сенсея-латиноса Серхио Сент-Карлоса, оправдывающего «святую» приставку к фамилии активистской работой «в поле». Фантастический персонаж!

Добавив хаотичное, но цепляющее музыкальное сопровождение от постоянного композитора ПТА Джонни Гринвуда (да, гитариста Radiohead) и умеренно параноидальную атмосферу, получаем фильм-событие. Эта картина действительно способна привлечь внимание в максимальном числе номинаций по итогам года.

Но есть нюанс

Студия Warner Bros., из-под крыла которой выходит «Битва за битвой», к весне 2025 года оказалась в центре не самых приятных инсайдерских новостей. Вложившим сотни миллионов долларов в провальные фильмы «уорнерам» нужны были хорошие новости, а не кассовые убытки.

Глава студии Дэвид Заслав, как утверждали источники Variety, стремится сделать компанию максимально дорогой, чтобы вскоре продать её или объединить с другой. Для этого был выбран курс на арт-мейнстрим: фильмы «больших» режиссёров с уникальным авторским видением и без ограничений по деньгам. Новый проект ПТА был в их числе — дали более $100 млн бюджета. Только к началу 2025 года зрители холодно восприняли «Джокера: Безумие на двоих» Тодда Филлипса и «Микки 17» Пон Джун Хо, первые фильмы в этой линейке. В этом контексте режиссёр «Битвы за битвой» даже боролся со студией за право финального монтажа.

Под конец весны и летом в прокате расцвели другие релизы студии — сенсация в виде «Minecraft в кино», жанровые «Пункт назначения: Узы крови», четвёртое «Заклятие», «Супермен», «Орудия», а также гоночная «F1» с Брэдом Питтом в главной роли. Отдельно восхитили зрителей и журналистов «Грешники» Райана Куглера, тоже входившие в стратегию дорогих авторских фильмов. Заработать получилось, и это главное.

Однако студии было неясно, как продвигать именно «Битву за битвой». Фильм не получил большой фестивальной премьеры в Европе — ни в Каннах, ни в Венеции, ни в Берлине. К прокату в США помимо промо-интервью вышла коллаборация с игрой Fortnite, что выглядело странным ходом. Спустя время, учитывая тёплый приём критиков, стало заметно, что продвижение сместилось в сторону оскаровского сезона, а не заработка в прокате. Теперь-то могут себе позволить.

В западных соцсетях фильм «зажил», как никто другой. Материал лёг на антимигрантскую дискуссию внутри США и другие «левые» и «правые» болевые точки страны — появились мемы и зрительский интерес. Некоторые сцены зажили сами по себе: например, танцующий Бенисио Дель Торо или Лео, агрессивно вспоминающий пароль у таксофона.

Какой можно из всего этого сделать вывод? Интересное и качественное кино живо, оно по-прежнему само себя хорошо продвигает, и его стоит смотреть. А дополнительное измерение и остроту дискуссии ему как раз и придаёт массовый, а не нишевый зритель, который изголодался по такой самобытности в кино после бесконечных перезапусков известных франшиз и фильмов по комиксам.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции