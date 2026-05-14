Завершилась заявочная кампания VII сезона Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс». На участие в конкурсе зарегистрировались более 30 тысяч человек из всех федеральных округов и регионов России.

Директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин отметил, что для участников начинается новый этап, включающий отбор, подготовку к состязаниям и возможность реализовать собственные проекты на ведущих площадках страны.

Наибольшее количество заявок поступило из Центрального федерального округа, второе место занял Приволжский федеральный округ, третье — Северо-Западный федеральный округ. В тройку лидеров среди регионов вошли Москва, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан.