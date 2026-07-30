В преддверии Дня огурца, который пройдет в Суздале 1—2 августа, агрокластер «Фуд Сити» проанализировал ситуацию на рынке огурцов. Его обеспечивают отечественные производители: на российские регионы приходится более 99,8% всего объема.

За период с 1 июня по 14 июля объем поставок составил 29,4 тыс. тонн — практически на уровне аналогичного периода прошлого года. Средняя цена снизилась со 110 до 100 рублей за килограмм, а сезонный минимум в 40 рублей за килограмм уже достигнут.

Лидером поставок остается Московская область, увеличившая долю с 45,7% до 49,3%. Вторую строчку занимает Чеченская Республика. Укрепляют позиции и другие регионы: поставки из Ставропольского края выросли на 24%, из Саратовской области — на 54%, а Липецкая область увеличила объемы более чем в два раза — с 400 до почти 800 тонн. Более чем вдвое выросли поставки из Чувашии и Вологодской области. Особенно заметный рост показала Республика Дагестан, увеличившая поставки почти в одиннадцать раз — с 100 до 1000 тонн.

Меняется и структура рынка. Если год назад большую часть предложения составляли огурцы открытого грунта, то в этом сезоне лидируют тепличные: их доля выросла до 51,8% против 44,7% годом ранее. Покупатели все чаще выбирают компактные короткоплодные гибриды и корнишоны длиной 5—8 сантиметров, которые удобны как для свежих салатов, так и для домашнего консервирования.

«Сегодня внутренний рынок огурцов практически полностью обеспечивается отечественной продукцией. Это показывает, что российское производство становится более устойчивым и диверсифицированным, — отметила руководитель отдела продвижения агрокластера „Фуд Сити“ Диана Емельянова. — Важно, что агрокластер „Фуд Сити“ дает локальным фермерским хозяйствам возможность напрямую выходить на рынок без посредников. Вместе с развитием современных тепличных комплексов и ростом производства в разных регионах это помогает сохранять стабильные объемы поставок и комфортный уровень цен для покупателей».