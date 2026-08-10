Ботокс — гениальное изобретение, которое при правильном применении помогает сохранить молодость без рисков, или все же инъекции имеют не самые лучшие последствия. Этот и другие вопросы обсудили врач-косметолог Татьяна Инджигулян и мастер естественного омоложения Ирина Довгалева в новом выпуске видеоподкаста RTVI «Встал вопрос» с Еленой Кирсановой. Главное из дискуссии — в материале RTVI.

Что такое «естественное старение»

Естественное старение — это взросление. Прежде всего, когда женщина смотрит на себя в зеркало и видит себя, но при этом она довольна своим отражением. Для меня естественное старение не означает, что мы не можем прибегать к медицинским вмешательствам. Когда у нас снижается слух или зрение, мы идём к врачу. Нам же не говорят: «Старейте как-нибудь так». Мы тоже прибегаем к лекарствам и современным технологиям. Поэтому для меня естественное взросление — это использовать современные технологии как инструмент. Важно, как именно врач будет направлять этот инструмент и оценивать пациента.

Есть процедуры, которые я точно не порекомендую. Но есть и те, которые я даже на консультациях советую, потому что здесь я бессильна. В общем и целом, я вижу, как огромное количество женщин делают то, что им совершенно не нужно и даже вредит. При этом косметолог часто их не останавливает. Например, липолитики в область подбородка — чтобы избавиться от второго подбородка или сделать углы Джоли. Какое-то время это будет углом Джоли, а потом превратится в непонятное месиво, которое будет свисать и формировать отёчную историю в области брыли.

Всегда ли клиент прав

Я буду оценивать тип старения пациента, его телосложение, связки, подкожно-жировую клетчатку. На круглое лицо мы сделаем углы Джоли — получится карамелька за щекой. Я так пациентам и объясняю. Поэтому я буду оценивать структуры лица и изменения костного скелета. В таких случаях я просто беру карандаш, листик и рисую, как устроено наше лицо, чтобы пациент был со мной на одной волне и прошёл весь путь преображения.

Представьте, на круглом лице мы пойдём, наколем филлеры и сделаем ещё углы. Но оно станет квадратным, мужским, неестественным. Я говорю девочкам: «Вы понимаете, что если вы смотрите на лицо и видите вот эти кости торчащие, как у меня, это уже немолодое лицо? Реально, не бывает у молодой девочки вот такое лицо. Потому что в молодом возрасте у нас есть определённый объём жировой клетчатки, и он покрывает эти кости». Если вы видите кости на лице — это уже возрастное лицо. Просто вопрос: насколько оно ухоженное?

Ботокс: за и против

Я была уверена, что без ботокса можно сделать всё. И до сих пор считаю, что всё зависит от специалиста. Один косметолог поставит так, что лицо будет наглухо забетонировано и изменится мимика. Если ботокс вот таким образом забетонировал лицо — это всегда отёчность. Всегда будет отёчность в области глаз. Потому что для движения лимфы нужно, чтобы мышцы работали. Если они не работают — отёк поддувает лицо изнутри и растягивает кожу. При этом есть одна зона, куда я всё-таки советую ставить ботокс — это тяжи на шее. Здесь очень сложная мышца платизма, и неправильно брать и просто растягивать её.

Ботокс — гениальное изобретение, самая лучшая процедура в косметологии. Но это должен быть сертифицированный препарат и врач, который прошёл обучение. Я не сталкивалась с осложнениями, но слышала о таких случаях. Трудности с глотанием или с поднятием головы бывают, когда превышена дозировка или не соблюдён протокол. Но это чаще всего происходит в подвалах, а не у косметолога.

Массаж и упражнения: работают ли они

Если ты делаешь приседания, ты накачала попу не на всю жизнь. Как только перестала — она сдулась. Точно так же с лицом. У меня огромное количество кейсов, когда морщины убираются. Но здесь нужно смотреть исходник и работать с мимикой. Второй подбородок — это вообще одно из самых лёгких. Нужно убрать отёки и работать с осанкой. Если у тебя подъязычная кость вытолкнута, тебе нужно с осанкой работать. И здесь уколы не помогут.

Ко мне приходят пациенты, которые год-два делали практики, но в итоге приходят и говорят: «У меня нет времени, я устала следить за мимикой, сделай мне ботокс». Для них проще ходить раз в три месяца, чем контролировать себя каждый день. При этом они боятся кардинальных изменений и просят только чуть-чуть.

Мифы о биоревитализации и других процедурах

Биоревитализация — очень физиологичный и правильный метод. Важно подобрать препарат, чтобы он не вызвал излишней отёчности. Это можно сравнить с бадами, витаминами, суперфудами, которые мы пьём для поддержания энергии. Мы вводим вещества, которые являются суперфудами для кожи, насыщают её антиоксидантами, витаминами, микроэлементами.

Когда мне говорят о том, что нужно идти в клинику и делать у хорошего специалиста, я говорю: «Вы думаете, что Мадонна ходит в подвал к косметологу?» Иногда даже в дорогих клиниках бывают осложнения. Я сама столкнулась с этим: сделала PDRN в именитой клинике микронидлингом, и несколько месяцев ходила с красным лицом. И это было не в подворотне.

Почему критикуют женщин, которые ухаживают за собой

Критикуют всех. Но если человек успешный и в любви с собой, ему всё равно. А когда есть вопросы к себе, тогда начинаешь выливать это на окружающих.

Косметология — это когда тебя не спрашивают: «Что ты уколола?» А когда говорят: «Ой, ты так хорошо выглядишь, ты отдохнула». Вот так выглядит работа хорошего косметолога.