Создатель, сценарист и режиссер Сэм Левинсон объявил о закрытии «Эйфории» — одного из самых обсуждаемых подростковых драматических шоу последних лет. Информация прозвучала в подкасте The New York Times Popcast, после чего была официально подтверждена телеканалом HBO. Об этом сообщает Variety. Таким образом, финальный эпизод третьего сезона под названием «In God We Trust» стал последней серией всего проекта.

Решение о закрытии вряд ли удивило поклонников. Еще до официального объявления исполнительница главной роли Зендея в нескольких интервью дала понять, что шоу завершится после третьего сезона. Кроме того, между вторым и третьим сезонами прошло четыре года — за это время Зендея и многие ее коллеги по сериалу (Хантер Шафер, Джейкоб Элорди, Сидни Суини) превратились в звезд мирового масштаба с плотными графиками съёмок в блокбастерах. По данным Variety, именно это, наряду с другими причинами, стало причиной серьёзных задержек в производстве третьего сезона.

В одном из интервью перед премьерой третьего сезона Левинсон признавался, что предпочитает не строить долгосрочных планов. «Я отношусь к каждому сезону так, будто он последний, — отметил он. — Это мой подход». На вопрос о возможном четвертом сезоне он тогда ответил коротко: «Я не знаю. Прямо сейчас все, чего я хочу, — это побыть с женой и детьми, почитать Элмора Леонарда и еще раз посмотреть „Миссис Минивер“».

Премьера «Эйфории» состоялась в 2019 году. Шоу рассказывало о группе подростков, которые проходят через зависимость, поиск себя, травмы, первые влюблённости и влияние социальных сетей. В третьем сезоне действие разворачивается спустя несколько лет после событий предыдущих серий, а сюжет сосредоточен на вопросах веры, искупления и морального выбора.