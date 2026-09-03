У частных приютов для бездомных животных в Москве появилась возможность размещать анкеты своих подопечных в сервисе «Моспитомец», сообщает портал Правительства Москвы. На момент запуска функции в сервисе было представлено 813 анкет собак и кошек из городских приютов, сейчас их количество выросло до 1,5 тысячи.

К сервису уже присоединился крупнейший в России частный приют для кошек «Муркоша», в котором содержится около 500 животных разных пород и возрастов. При поступлении все питомцы проходят ветеринарный осмотр, обработку от паразитов, вакцинацию, чипирование и 21-дневный карантин. После необходимых процедур им начинают искать семью.

Сервис «Моспитомец» был запущен в октябре 2025 года по инициативе столичного комплекса городского хозяйства и Департамента информационных технологий. Он направлен на формирование культуры ответственного отношения к животным и помощь горожанам, решившим взять питомца из приюта. В карточке каждого животного размещены фото, указаны возраст, размер и особенности характера. Все приютские животные чипированы и привиты.

Благодаря сервису семью нашли уже более 1,9 тысячи животных. Чтобы выбрать питомца, нужно заполнить электронную форму, после чего с будущим владельцем свяжутся сотрудники приюта и согласуют время для знакомства. После встречи заключается договор ответственного содержания. У будущего хозяина есть три дня на окончательное решение.