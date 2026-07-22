С 23 по 26 июля арт-парк Никола-Ленивец в 21-й раз станет эпицентром современного искусства, музыки и архитектуры. Тема этого года — «Маршрут перестроен»: ни карты, ни расписания, ни единого правильного пути. Вместо этого — тотальный спектакль и квест, где каждый гость сам выбирает направление. Здесь можно запустить бутылочную ракету в космос, обнять березу, найти «Вечеринку в штанах» и попасть на концерт, который сыграют единственный раз. Рассказываем в гайде RTVI, чем заняться на фестивале и что стоит знать заранее.

Под какую музыку танцевать

В этом году музыкальная программа развернется на пяти площадках. Центральное событие — проект Глеба Андрианова «Бесконечная машина музыки» на главной сцене. Композитор соберет уникальный ансамбль из академических музыкантов и инди-артистов: Данила Холодков из Shortparis, Дмитрий Ерошин из «Сироткин», саксофонист Сергей Храмцевич и преподаватель Московской консерватории Сергей Полтавский. Вместе с ними на сцену выйдут Beautiful Boys, «Созвездие Отрезок», nttrl и Geju. Все коллаборации прозвучат впервые и, скорее всего, единственный раз.

На сцене «Сто костров» барабанщик Данила Холодков и хореограф Владимир Варнава представят перформанс «Con fuoco» — древний ритуал, в котором герой заново зажигает внутренний огонь. Вокруг — сотня костров, превращающих концерт в хэппенинг.

Ночью лесные сцены оживают. В березовой роще развернется «Хрупкий рейв» — лиричные дж-сеты, где танцевальный ритм сплетается с трогательным вокалом. Выступят kedr livanskiy, nttrl, мс улыбочка, xrustalic, синтэстетка, serdechko и неатида. За электронику на двух танцполах — Мёбиус и Левелдва — отвечают резиденты лейблов ГОСТ ЗВУК и Leveldva.

Днем в «Березках» — победители первого в истории фестиваля опен-колла «Своей дорогой». Среди финалистов — Ptaxova, Diasonics, «Где-то там», неаринаменя, spelaя и Dog Silent. Завершат их выступления хедлайнеры — Рушана и Стереополина.

Первый открытый музыкальный конкурс собрал более 650 заявок. Жюри, в которое вошли музыкальный редактор «Афиши Daily» Алексей Горбашов, основатель блога «Родной звук» Вадим Чувашев и программный директор фестивалей Signal и Stihia Андрей Морозов, отобрали финалистов.

Где гулять и что смотреть

Архитектурное бюро «МАНИПУЛАЦ И ОНЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Е» построит канал длиной 77 метров. Водная гладь, отражающая деревья и небо, будет обрамлена набережными, наполненными городской жизнью посреди поля.

Роман Сакин представит «Школу наземных полетов» — дорожки на открытом поле, повторяющие траектории птиц. Гостям предложат пройти по ним, превратив ходьбу в практику полета. Леонид Тишков привезет свою «Частную луну» — световой полумесяц, который 23 июля прибудет в Никола-Ленивец по реке и отправится в путешествие по знаковым местам парка.

Иванка Гарай покажет «Физкульт-полянку» — фантазию о будущем, где деревенские жители занялись искусством в соавторстве с ИИ. Луна Попп установит на лесной поляне таксофоны: сняв трубку, посетитель услышит голос «тетушки из деревни» и начнет игру.

Креативный тандем MILKH и Decorburo подготовил два проекта: «Кто последний за счастьем?» — возможность отстоять очередь за счастливым будущим, и «Обними берёзу» — инсталляцию, где датчики на деревьях реагируют на объятия. Сергей Неботов и бюро «Новое» построят «SOL» — восьмиметровое световое кольцо, излучающее красный спектр.

В программе также: «Павильон заблуждений» Ирины Кориной, «Автономный рай» Сергея Катрана, перформативная практика Маши Сомик «Какого цвета я сейчас?», «Межпланетарная бутылочная ракета» от архитектурной мастерской Алексея Ильина (в субботу ночью — торжественный пуск с фейерверками и шампанским) и художественно-гастрономический перформанс Applied Ingredients с мясом на костре и напитками контролируемого брожения.

Культурные институции и лекции

Яндекс Музей представит коллективную инсталляцию «Полотно ответов» о человеке и искусственном интеллекте. Плейбек-театр PLAYBACKО1 покажет импровизационный спектакль без сценария: зрители рассказывают истории, актеры тут же отыгрывают их. Галерея-обскура — объект, одновременно являющийся галереей и большим фотоаппаратом, — будет фотографировать гостей и показывать процесс проявки снимков.

Лекторий «Лаборатория неопределённости. Как искать?» от Школы дизайна НИУ ВШЭ соберет Николая Полисского, Ирину Корину, Леонида Тишкова и других. Программа — лекции, дискуссии и коллективные исследования о поиске собственного маршрута.

Музей русского импрессионизма привезет «Фестиваль пленэров» с мастер-классами по работе со светом, воздухом и движением. Школа дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург проведет перформанс «Симфония гвоздя и молотка»: башню будут снова и снова разбирать и собирать заново под музыкальные сеты.

Кэмпы сообществ

Десятки проектов сообществ: звуковые экспедиции, создание сувениров, художественные и телесные практики, театральные променады, массовые шествия, барабаны, торты и цирковые артисты. Можно оказаться на символическом вокзале с камерой хранения для чужих ожиданий, присоединиться к лагерю одиночек, сходить на свидание, построить коллективную карту фестиваля, создать музыкальный инструмент, рассказать секреты случайному бармену или выступить со стендапом на сеновале.

Чем заняться ночью

«Хрупкий рейв» в березовой роще — самая чувственная сцена фестиваля. Танцевать так, будто никто не смотрит: лиричные дж-сеты от kedr livanskiy, nttrl, мс улыбочка, xrustalic, синтэстетка, serdechko и неатида. Здесь главное не движение тела, а танец души.

Ищите «Вечеринку в штанах» — секретная ночная локация. Название связано с прозвищем одного из арт-объектов. Гуляйте днем, задавайтесь вопросом, что же такое «штаны» на территории парка, и если найдете — скорее всего, там и будет вечеринка.

Также в программе: обряд сопричастности «Хлеб и вино», чайно-музыкальный кэмп heal’град, эмбиент-танцпол в бане и спонтанные пиратские вечеринки в разных уголках парка.

Что брать с собой на «Архстояние»

Главное — быть готовым к постоянному движению. Выбирайте удобную одежду по погоде (днем бывает жарко, а ночью прохладно) и непромокаемую обувь для долгих прогулок по полю. Обязательно возьмите дождевик или ветровку, палатку и спальник (ночи могут быть холодными), фонарик или налобный свет. Не забудьте солнцезащитный крем, репелленты от комаров и клещей, влажные салфетки и личную аптечку. Бутылка для воды, перекус (орехи, энергетические батончики) и пауэрбанк тоже пригодятся. Наличные — не везде есть терминалы. Коврик или плед для сидения на земле тоже будет полезным. А чтобы ничего не забыть и сохранить впечатления, можно захватить блокнот, карандаши, ручки, фотоаппарат.

Главное — не бойтесь потеряться

На «Архстоянии» нет единого маршрута. Программа устроена так, чтобы вы делали сложные выборы, обязательно что-то пропускали и складывали собственное впечатление. Гуляйте, останавливайтесь там, где вас что-то зацепило, и двигайтесь дальше. Самое интересное — сравнивать потом, кто где был и что видел.