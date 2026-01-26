Книжный сервис «Читай-город» представил рейтинг продаж классических произведений за 2025 год. Первое место в рейтинге занял роман Федора Достоевского «Преступление и наказание», который стал абсолютным бестселлером года. Суммарный тираж книг этого автора, представленных в топ-50, превысил 230 тысяч экземпляров.

Двухлетнее лидерство романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» было прервано — произведение опустилось на вторую позицию. При этом общий спрос на книгу за год снизился на 34%. Третье место занял другой роман Достоевского — «Идиот».

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне заметно вырос интерес читателей к соответствующей тематике. Рост продаж продемонстрировали такие произведения, как «А зори здесь тихие» Бориса Васильева и «В списках не значился» того же автора, что отчасти связано с недавними экранизациями.

Также в топ-50 вошли произведения Михаила Лермонтова, Льва Толстого, Ивана Тургенева, Николая Гоголя, Антона Чехова и других классиков русской литературы. Выход биографического фильма о Михаиле Лермонтове, однако, не привел к значительному росту продаж его книг — прирост составил лишь 8%.