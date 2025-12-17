Команда агентства «Взлёт» подготовила для RTVI подборку идей новогодних подарков, которые порадуют ценителей современного искусства. В списке — работы современных художников, небанальные предметы дизайна и интерьера и даже возможность арт-путешествий по России, — все то, что будет приятно найти под елкой всем, кто увлекается искусством.

«КОНЬ-ОГОНЬ» не в яблоках, но в звездах

Тонированная бумага, акварельные карандаши

Предоставлено: Cube.Market

12 тыс. рублей

Талисманом наступающего года для любителя искусства станет «Конь-огонь» — графика от современной художницы Кати Попченко. Огненно-красный конь, застывший в мерцании ярких звезд, принесет своему обладателю удачу и зарядит страстью и энергией в год огненной лошади.

Художница Cube.Market Катя Попченко в своем творчестве работает с интерпретацией средневековых и мифологических образов, делая их более близкими и понятными современному человеку. Дважды была участником ярмарки молодого искусства BLAZAR.

Открытка «Ангел» в главном цвете 2026 года по версии Pantone

Бумага, блинтовое тиснение

1 800 рублей

«Ангел» Тани Баданиной из собрания masters bookstore — не просто новогодняя открытка, а миниатюрное произведение искусства. Ангел на бумаге, выполненный в технике блинтового тиснения, напомнит старые истины о том, что главного не увидишь глазами, а зорко одно лишь сердце. А белая, как снег на рассвете, открытка создает ощущение чистого листа, с которого хочется начать новый год.

Татьяна Баданина — живописец и график, участница 55-й Венецианской биеннале современного искусства. Творчество для нее сакрально, а процесс создания картин воспринимается как молитва и акт медитации. По словам художницы, белый цвет «в высшей степени имеет божественную природу». Согласны с этим и эксперты института Pantone, которые выбрали «возвышенный белый» главным оттенком 2026 года.

Карта любителя искусства от Музея русского импрессионизма

От 30 тыс. рублей

К своему десятилетию Музей русского импрессионизма создал «Серебряный улей» — закрытое сообщество любителей искусства. Членство в клубе позволяет посещать без очереди все выставки, участвовать в закрытых экскурсиях, мероприятиях и ездить в арт-путешествия. В новом году члены клуба смогут отправиться в Нижний Новгород на ярмарку графики «Контур», в Самару на ежегодный фестиваль «ВолгаФест» и в Калининград. Идеальный подарок для всех, кто готов совмещать страсть к искусству и любовь к путешествиям.

Название «Серебряный улей» отсылает к эпохе рубежа XIX—XX веков, на изучении которой и сосредоточен музей. Начать знакомство с экспозицией можно с выставки «Свой человек. Владимир Гиляровский», которая открыта до 25 января.

Вазы из переработанного стекла с духом Балтийского моря

От 8 тыс. рублей

Ценители уникальных предметов интерьера оценят вазы Stone и Roots — работы стеклодувов Repin Glass из Калининграда. Это первая и единственная в области стеклодувная мастерская, где вручную создают изделия по традиционным технологиям. Мастера переплавляют бутылки из-под разных напитков и дают им новую жизнь — в виде дизайнерских ваз фантазийной формы.

История Repin Glass началась с того, что одна из основателей студии не нашла подходящей для дома вазы из стекла. Пришлось эту вазу придумать. А вместе с этим организовать локальное производство предметов из переработанного стекла.

Вазы с берегов Балтийского моря не только экологичны, но и очень изящны. Штучные изделия ручной работы могут стать семейной реликвией.

Металлическая звезда и искусство малых форм от галереи Mute

Металл, ручная резка

5,5 тыс. рублей

Для тех, кто предпочитает более брутальные акценты в декоре, отличным вариантом станут работы Юли Власовой. Художница создает металлические звезды, притягательные своей грубоватой фактурностью. В отличие от елочных игрушек, этот объект будет актуален в интерьере круглый год.

Приобрести авторские металлические звезды можно на маркете «Новогодняя лавка» галереи Mute. в ресторане «Кривоколенный 9с3». До конца январских каникул в пространстве будет открыта камерная ярмарка, где за бокалом игристого и специальным меню приятно выбрать керамику, графику, живопись, текстиль и авторские украшения от молодых авторов.

Аромат яблонь на полотне сибирской художницы

Цианотипия на бумаге, поталь

40 тыс. рублей

Работа «Яблони в саду благоухали» Анастасии Безвершук, пожалуй, самый неожиданный вариант новогоднего подарка. Насыщенный синий цвет, он же «берлинская лазурь», в сочетании с золотом переносит в знойный августовский день и рождает мечты о лете.

Печать на ткани в технике цианотипии — излюбленный жанр Безвершук, одной из ключевых современных сибирских художниц. Работы Безвершук ­выставлялись на ярмарках Cosmoscow, blazar, Scan Fair, а также представлены в галерее современного искусства Culture, которая открылась в Ростове-на-Дону в этом году.



«Душа бабочки» для душевных полетов в новом году

Бумага, акварель, жидкая поталь, цианотипия на ткани, фольга для чеканки

30 000 рублей

Завершает подборку «Душа бабочки» — предельно нежный коллаж междисциплинарной художницы Веры Петровской, которым можно украсить стены квартиры или дома. Ажурные резные крылья символизируют красоту, но вместе с тем и уязвимость. По словам художницы, образ бабочки «также является образом женской души — неземной, хрупкой, нежной, уязвимой, легкой, прекрасной».

Петровская работает с текстилем, вышивкой, ассамбляжем и керамикой. В своем творчестве стремится «говорить о чуде и красоте, вскрывать обычную бытовую канву жизни». А ведь это и становится важным под новый год.