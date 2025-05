25 мая на HBO вышел последний эпизод второго сезона «Одних из нас», прямой адаптация популярной видеоигры The Last of Us Part 2. Шоураннер Крэйг Мэйзин рассказал в интервью Collider, что проект могут продлить на четвертый сезон, чтобы точно уместить все события и закончить историю. Вероятно, продолжение выйдет не раньше, чем через год, поэтому предлагаем пока погрузиться в другие сериальные постапокалиптические миры, герои которых точно также борются за выживание.

«Фоллаут»

2024 — наст. вр.

Адаптация культовой серии видеоигр вышла в один год с сериалом от HBO и стала главным его конкурентом. Обе истории — о мире постапокалипсиса, в котором пытаются существовать те, кому удалось пережить катастрофу. Однако если «Одни из нас» представляет собой тяжелую мрачную драму, то «Фоллаут» больше склоняется к черной комедии с экстравагантными персонажами и каррикатурным ультранасилием. У проектов есть и другое заметное отличие — подход к экранизации. Шоураннер и автор «Одних из нас» Крэйг Мазин цитирует оригинал не дословно, но все же предпочитает сохранять верность сюжету первоисточника. В свою очередь Джонатан Нолан и Лиза Джой, ответственные за «Фоллаут», создают собственную истории, сохраняя при этом знакомые элементы игровой вселенной.

Сюжет сериала разворачивается спустя 200 лет после разрушительной ядерной войны. Некогда процветающая Америка превратилась в опасную пустошь с мутировавшими людьми и животными. Часть людей выжила благодаря бункерам, заблаговременно построенным гигантской корпорацией «Волт-Тек». Главная героиня, наивная и оптимистичная девушка Люси (Элла Пернелл), родилась и выросла в одном из многочисленных подземных убежищ. Она никогда не была на поверхности, но однажды ей приходится выйти наружу, чтобы спасти похищенного отца. В отличие от хранилищ, где жизнь застыла во времени до апокалипсиса, реально оказывается жестокой. Знакомиться с новым миром Люси предстоит в компании бывшего актера Купера Говарда (Уолтон Гоггинс), который в результате радиации стал жутким, безжалостным гулем, и оруженосца Максимуса (Аарон Мотен) из военизированного «Братства Стали».

«Противостояние»

2020

Мини-сериал «Противостояние» от CBS — современная экранизация одного из объемнейших и сложнейших романов Стивена Кинга. Сюжет сосредотачивается на двух противоборствующих группах людей, которые пытаются создать новое общество в мире, уничтоженном мощнейшим вирусом под названием «Капитан Торч». На масштаб произведения «короля ужасов» вдохновил «Властелин колец», однако история давалась писателю не без труда. Первый вариант романа был выпущен в 1978 году, а спустя 12 лет появилась расширенная версия. Но на этом не все. В 2019-м Кинг сообщил о намерении придумать роману другую концовку. Новый финал появился в сериале 2020, шоураннерами которого выступили Джош Бун и Бенджамин Кавелл. Увы, проект не может похвастаться оригинальностью воплощения, но от полного провала его спасают эффектный визуал, передающий весь ужас катастрофы, местами неплохой юмор, а также несколько занимательных персонажей, за которыми любопытно наблюдать.

«Извне»

2022 — наст. вр.

В этом сериале тоже отсутствует классический постапокалипсис как таковой, но есть мир, отличный от того, в котором некогда жили герои. Сосредотачивается он в небольшом американском городке, куда однажды попадает семья Мэттьюзов: Джим (Эйон Бэйли), Табита (Каталина Сандино Морено), их дочка-подросток Джули и маленький сын Итан. Оставаться они планируют, но, как оказывается, выбраться отсюда невозможно, сколько бы ты не пытался уехать. И это еще полбеды: с заходом солнца в городе просыпаются кровожадные монстры, которых практически не отличить от обычного человека. Дома жителей защищают обереги, некогда найденные шерифом Бойдом (Хэролд Перрино). Однако хищники совсем не глупы и знают, как заманить жертву в ловушку.

«Извне» создали продюсеры «Остаться в живых» — Джек Бендер и Джефф Пинкнер, и у него очень много параллелей со знаменитым проектом телеканала ABC: группа незнакомых людей, оказавшаяся в мистическом месте, где происходят различные аномалии, неожиданные сюжетные твисты, объединяющие в сериале элементы хоррора, драмы, научной фантастики, и, разумеется, огромное количество символов и загадок. Сейчас у «Извне» есть три сезона, он официально продлен на четвертый. Пока проекту удается поддерживать напряжение и удивлять зрителя. Хочется верить, что авторы не совершат той же ошибки и смогут довести историю до логического конца, дав ответы на все вопросы.

«Ходячие мертвецы»

2010 — 2022

Культовая франшиза о зомби-апокалипсисе, основанная на одноименном комиксе Роберта Киркмана и породившая множество спин-оффов, стала одним из популярнейших проектов не только в США, но и во всем мире — история об умении сохранять человечность перед лицом ужаснейших обстоятельств, полюбилась зрителям, а также была номинирована на несколько престижных кинонаград, включая премии «Золотой глобус» и «Эмми». За одиннадцать сезонов сериал успел пережить как взлеты, так и падения, но нельзя отрицать его значительный вклад в развитие жанра зомби-хоррора на малых экранах.

Сюжет повествует о полицейском Рике Граймсе (Эндрю Линкольн). В результате огнестрельного ранения шериф оказывается в больнице, а когда приходит в себя, то понимает, что мир больше не будет прежним. Человечество поразил вирус, превращающий людей в живых мертвецов. Вокруг царит разруха, по улицам бродят вечно голодные существа, а те, кому посчастливилось выжить, пытаются прятаться и заново строить жизнь в новой реальности. Мужчина уверен: несмотря на зомби-апокалипсис, его жена и сын живы. И ему предстоит их найти.

«Укрытие»

2023 — наст. вр.

В недалеком будущем тысячи людей обитают в огромном бункере. Они не знают, как там оказались, но верят: земля непригодна для жизни. Ежедневно местным транслируют, что происходит снаружи: неизменно мрачный пустынный пейзаж, усеянной трупами тех, кто осмелился выйти на поверхность. 140 лет назад в укрытие произошла попытка восстания, в результате которой якобы были уничтожена вся история. Сегодня в сообществе все подчинено строгим правилам: власть имущие контролируют рождаемость среди жителей, запрещают им интересоваться прошлым и держать у себя «древние артефакты». Но вскоре некоторые начинают подозревать, что правительство обманывает народ. Выяснять мрачную правду о поверхности и истинном предназначении бункера берется инженер Джульетта (Ребекка Фергюсон).

Сериал основан на одноименной серии книг американского писатели Хью Бауи. Достоинств у проекта несколько: интригующий сюжет с обилием загадок, предлагающих зрителям выстраивать собственные теории произошедшего, динамика и эффектная визуальная составляющая. В конце концов, когда еще увидишь столь лихо обустроенный бункер глубиной в 144 этажа.

«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»

2021 — 2024

Мы привыкли, что истории о распространении смертельных вирусов обычно угрюмые и тревожные, но сериал «Sweet Tooth», созданный по мотивам одноименной серии комиксов, — исключение. В отличие от мрачного оригинала, созданного с упором на религиозную тематику, вольная экранизация Джима Микласа получилась очень трогательной, душевной и вполне подходящей для просмотра с детьми. Действие ленты разворачивается после того, как неизвестная болезнь уничтожила большую часть населения Земли. У выживших начали рождаться необычные младенцы — гибриды человека и животного. Именно таким оказывается главный герой, маленький Гас (Кристиан Конвери), у которого оленьи рога и уши. Девять лет назад отец спрятался с ним в глуши, чтобы защитить от озлобившихся людей. Но когда родитель умирает, мальчик решает покинуть безопасное место и отправиться на поиски матери. Компанию ему составит пугающий здоровяк Джепперд (Нонсо Анози), которого Гас встретил в лесу.

«Рассказ служанки»

2017 — 2025

Сериал, созданный по мотивам романа-антиутопии Маргарет Этвуд, обходится без конца света, но, как и «Одни из нас», предлагает зрителям иную, жуткую реальность. По настоящему страшно становится в тот момент, когда понимаешь, насколько экранная выдумка оказывается близкой к тому, что происходит в современном мире. 8 апреля на платформе Hulu вышли первые три эпизода шестого и заключительного сезона шоу, ставшего важным культурным феноменом.

Действие разворачивается в альтернативной Америке, где снизившаяся до критического уровня рождаемость приводит к возникновению тоталитарной ультрапатриархальной Республики Галаад. Власть в новом государстве сосредотачивается в руках религиозных радикалов во главе с Командорами. Женщины здесь бесправны и разделены на касты: жен высокопоставленных чиновников и бизнесменов, Марф, занимающихся домашним хозяйством, а также Теток, призванных обучать Служанок. К последним относятся женщины, сохранившие фертильность. Их единственное предназначение в Галааде — рожать детей элите, из-за чего Служанки систематически подвергаются ритуальному изнасилованию. Главная героиня Джун (Элизабет Мосс) попадает к одному из основателей режима — Командору Фреду Уотерфорду (Джозеф Файнс) и его супруге Серене (Ивонн Страховски). Единственное, что помогает женщине держаться — стойкое желание найти дочь, которую у нее отобрали. Но она пока не догадывается, что вскоре возглавит сопротивления и начнет ожесточенную борьбу против угнетателей.

«Нация Z»

2014 — 2018

Еще один сериал в нашей подборке про восставших из могил. По сюжету распространившийся зомби-вирус за три года уничтожил все человечество. Те единицы, которым удалось уцелеть, практически утратили надежду на спасение, но однажды она у них появляется. Бывший заключенный Элвин Мерфи (Кит Аллан) — единственный, кому удалось пережить укусы монстров и не обратиться. Теперь мужчину необходимо срочно доставить в лабораторию для производства вакцины, но для этого придется пересечь всю страну, кишащую кровожадными зомби.

«Нацию Z» создала американская студия Asylum, прославившаяся своими мокбастерами — пародией на блокбастеры. Оттого неудивительно, что The Guardian охарактеризовала проект «„Ходячими мертвецами“ для бедняков». Да, у сериала не такая хорошая графика, дурацкий юмор и много банальщины, но именно недостатки позволили ему обрести верную базу поклонников. Проект не стремится воспринимать себя слишком серьезно, и новым зрителям тоже не стоит возлагать на него никаких ожиданий. Вероятно, именно так получится оценить в сериале то, за что его полюбили.

«12 обезьян»

2015 — 2018

Сериал основан на культовой антиутопии Терри Гиллиама, которая, в свою очередь, появилась благодаря фантастическому короткому метру Криса Маркера «Взлетная полоса». 2043 год, цивилизация находится на грани краха из-за смертоносного вируса, который 28 лет назад распространила таинственная организация «Армия двенадцати обезьян». Осужденному Джеймсу Коулу (Аарон Стэнфорд) предстоит отправиться в прошлое, чтобы остановить угрозу заражения человечества. Поклонникам фильма стоит сразу взять на заметку: от режиссерского стиля Гиллиама в проекте практически ничего не осталось. Создатели Терри Маталас и Трэвис Фикетт превратили «12 обезьян» в запутанный научно-фантастический приключенческий экшен, который поначалу многим казался непроработанным, но к концу стал насыщенным, в меру драматичным и увлекательным.

«Станция одиннадцать»

2021

«Станция одиннадцать» — поэтичная адаптация международного книжного хита Эмили Сент-Джон Мандел. Постапокалиптический роман оказался одним из самых читаемых в пандемию коронавируса, а все потому что в начале 2020 года, его сюжет невольно стал воплощаться в реальность. По сюжету смертельный вирус гриппа почти за одну ночь охватывает планету, убивая большую часть человечества. Спустя годы по пустынным дорогам колесят бродячие артисты, которые пытаются сохранить в разрушенном мире искусство и за счет него подарить выжившим утешение. В одном небольшом городе героям приходится вести себя особенно осторожно: эту местность возглавляет собравший вокруг себя культ некий Пророк, и у него есть свое представление, какой должна быть новая реальность.