29 октября в Центре современного искусства «Винзавод» откроется масштабная выставка «Это было со мной», куратором которой выступил Виктор Мизиано. Проект, который займет два зала — Цех Белого и Цех Красного, станет второй выставкой в рамках стратегического направления «НИИ Архив» (Наука Исследование Искусство Архив) и объединит десять художников, чье творчество тесно связано с историей институции.

В экспозиции примут участие Дмитрий Гутов, Ян Гинзбург, Ирина Корина, Владимир Логутов, Сергей Сапожников, Евгений Гранильщиков, Александра Сухарева, Дима Филиппов, Иван Новиков и Петр Белый. Куратор предложил художникам оглянуться на созданные ранее произведения и создать новые работы в диалоге с собственным прошлым, архитектурой «Винзавода» и влиянием институции на их творческий путь.

Как отметил Виктор Мизиано, выставка задумана как «живое исследование и живой архив». «Я замыслил выставку, которая строится на диалоге с художниками, для которых ЦСИ «Винзавод» стал важным местом в карьере, местом, через которое прошла их личная судьба», — пояснил куратор.

Художники представят как ретроспективный взгляд на свои проекты, так и новые произведения. Дмитрий Гутов презентует масштабную работу, отсылающую к его проекту «Верю!» 2007 года и фрагменту картины Караваджо «Неверие апостола Фомы». Александра Сухарева переосмыслит свой проект «2016-19», задаваясь вопросом самоидентификации: «Была ли это я?».

Владимир Логутов представит рефлексию на свою персональную выставку «Следующий уровень», которая состоялась в Цехе Белого в 2017 году. Дима Филиппов создаст аудиоинсталляцию с размышлениями о своем профессиональном пути в московской арт-индустрии, который начинался с «Винзавода». Сергей Сапожников подготовит серию крупноформатных черно-белых фотографий с видами ЦСИ, призванных помочь зрителю заново увидеть привычное пространство.

Среди других проектов — восстановленная Ириной Кориной масштабная инсталляция из фрагментов предыдущих работ, новый фильм Евгения Гранильщикова, отсылающий к его видеопроекту «Драма» 2019 года, и живопись Ивана Новикова, дополненная инсталляцией из сувениров, которые его родители приобретали на выставках сына в «Винзаводе».

Выставка «Это было со мной» продолжает направление «НИИ Архив», отвечающее на запрос арт-индустрии в профессиональной рефлексии пройденного пути через личные нарративы непосредственных участников событий.