В этом году цветение ожидается приблизительно с конца февраля на юге страны до начала мая на севере. Ежегодно ханами привлекает туристов со всего мира — в 2025 году в период цветения в страну прибыло рекордное число путешественников — более 3,9 миллиона человек.

Ханами — японская национальная традиция, символизирующая приход весны, природное и духовное перерождение. Цветение сакуры обычно длится около недели, а предсказать, когда именно начнут распускаться бутоны — невозможно, однако каждый год с февраля делаются предварительные прогнозы.

В этом году цветение ожидается приблизительно с конца февраля на юге страны до начала мая на севере. Ежегодно ханами привлекает туристов со всего мира — в 2025 году в период цветения в страну прибыло рекордное число путешественников — более 3,9 миллиона человек.

Окинава

Наха — столица префектуры Окинава на юге страны. Жители Окинавы первыми в Японии встречают ханами. Здесь можно не только увидеть ярко-розовые бутоны окинавского сорта «хиканзакура», но и открыть для себя Японию с другой стороны — жизнь на острове напоминает пляжный эпизод из любимого аниме: ослепительно-белые пляжи с мягким песком, куда из любой точки города можно добраться на монорельсе.

Ханами лучше всего наблюдать возле средневекового замка Сюри, где проходит роща Сонохян-утаки, особенно красивые кадры получатся возле красных ворот Сюрэймон, ведущих ко дворцу. Также цветущей сакурой можно любоваться в небольшом, но очень красивом парке Йоги, расположенном в историческом центре Нахи.

Из Нахи легко добраться до ближайших островов, например, на острове Сэнагадзима можно посетить развлекательный комплекс Умикадзи Террасэ Сэнагадзима, откуда открывается идеальный вид на океан, или отправиться в тематический парк Okinawa World, где можно полюбоваться редкими растениями, посетить ремесленные мастерские, воссозданные по традициям королевства Рюкю.

Осака

Осака — третий по населению город в Японии, расположен в южной части острова Хонсю. Это город, который живет громче остальной Японии. Местные жители известны своей прямотой и открытостью, и ханами здесь превращается в фестиваль с музыкой, смехом, караоке и пикниками, расстеленными прямо под цветущими деревьями.

Главная точка притяжения — парк вокруг замка Осаки, где растут сотни сакур. Днем здесь устраивают пикники, а вечером включается подсветка, и цветущие деревья выглядят особенно кинематографично. Лучшие кадры получаются со стороны рва с водой, где отражаются башни замка и цветущие деревья.

Если хочется размяться и уйти от толп, стоит отправиться в парк Цуруми Рекучи — он огромный, здесь больше тысячи сакур и одна из самых больших цветочных оранжерей в стране. Территория позволяет легко найти место как для шумной компании, так и для спокойной прогулки. Весной этот парк превращается в настоящий цветущий лабиринт.

После ханами Осака не затихает. Вечером стоит отправиться в Дотонбори — район, который никогда не спит. Гигантские крабы на вывесках, неон, дым от уличных грилей и толпы людей создают тот самый шум, за который Осаку и любят. Здесь же, в палатках, вас ждут такояки и окономияки — та самая уличная еда, без которой ханами в Осаке не считается. За современными развлечениями стоит поехать в Universal Studios Japan, а за красивыми фото — подняться на смотровую площадку Umeda Sky Building, откуда открывается панорамный вид на весь залив.

Нара

Нара — бывшая древняя столица Японии и место, где ханами проходит буквально в компании священных животных. Город прославился видео с кланяющимися оленями, которые свободно гуляют по улицам и паркам. Их здесь почти полторы тысячи, и по синтоистской традиции они считаются посланниками богов.

Главная точка ханами — Нара-парк, где цветущие сакуры соседствуют с отдыхающими оленями, создавая почти сюрреалистичную картину. Если аккуратно поклониться оленю и предложить специальное печенье сика-сенбей, он благодарно поклонится в ответ.

Отсюда легко дойти до храма Тодай-дзи с гигантской бронзовой статуей Будды, одной из крупнейших в мире. Лучшие виды открываются у пруда Сарусава-ике, где цветущие ветви отражаются в воде на фоне храма Кофуку-дзи.

После прогулки по парку стоит заглянуть в старинный район Нарамати с узкими улочками и деревянными домами эпохи Эдо. Здесь работают небольшие чайные и ремесленные лавки — можно попробовать местные сладости и отдохнуть от оленьего внимания. А если хочется более камерного ханами, можно подняться на гору Вакакуса. Весной ее склоны покрываются зеленью и открывают панораму на весь город, утопающий в сакуре.

Важно помнить: при всей романтике олени остаются дикими животными. Весной молодые особи становятся активнее и могут настойчиво выпрашивать еду и бодать туристов. Осенью в Наре проходит традиционная церемония спиливания рогов — официальная и безопасная процедура, чтобы животные не травмировали друг друга и посетителей.

Киото

Киото — бывшая императорская столица Японии, расположенная на острове Хонсю, культурное и историческое сердце страны. Если ханами для вас — это тишина, чайные церемонии на открытом воздухе и немного театральной меланхолии, Киото подойдет идеально. Здесь цветение воспринимают не как фестиваль, а момент созерцания.

Главная сцена — парк Маруяма, где растет знаменитая плакучая сакура. Днем ее густые ветви опускаются почти до земли, а вечером дерево подсвечивают, и оно превращается в живую декорацию. Особенно эффектно вишня смотрится на фоне старых построек и бумажных фонарей. Именно сюда приходят за тем самым кадром Киото, ставшим визитной карточкой города.

Еще один маршрут — Путь философа, двухкилометровая тропа вдоль канала, окруженная сотнями сакур. Во время пика цветения лепестки падают в воду и застывают на поверхности, создавая эффект розового потока, по которому хочется шагать. Лучше всего приходить ранним утром, когда почти нет людей и слышно только шум воды.

После прогулки можно подняться по тропе среди тысяч красных ториевых ворот храма Фусими Инари — оттуда открываются виды на холмы и город, или заглянуть в район Гион. Здесь, в чайных домиках на узких улочках, подают маття и сезонные сакура-моти, а весной особенно велик шанс встретить гейшу, спешащую на работу. Если хочется более аутентичной атмосферы, стоит отправиться к храму Нандзэн-дзи, где цветущие деревья соседствуют со старинными арками и тихими аллеями.

Токио

Токио — это даже не город, а целая агломерация. В отличие от других регионов, здесь ханами организован по корпоративным правилам: крупные компании отправляют младших сотрудников за несколько часов занимать лучшие места в парках, а вечером начальство подвозит бэнто и пиво. Розовые вишни на фоне стеклянных небоскребов выглядят особенно контрастно — природа в большом городе существует по его же законам.

Одна из самых живописных точек — Тидоригафути у Императорского дворца. Здесь можно арендовать лодку и проплыть сквозь розовый тоннель, образованный плотными арками сакуры. Вечером включается подсветка, и вода отражает цветущие ветви, создавая один из самых узнаваемых весенних видов Токио.

Еще одна знаковая локация — парк Уэно. Здесь сакура образует почти сплошной розовый коридор, а атмосфера более оживленная и праздничная. Для спокойной прогулки подойдет Синдзюку-геэн: просторный парк в центре города с разными сортами вишни, благодаря которым ханами длится дольше, чем в других локациях.

После ханами маршрут можно продолжить в районе Асакуса с храмом Сэнсо-дзи и традиционными улочками, пройтись по набережной реки Мэгуро — вечером здесь загораются фонари, ветви сакуры склоняются к воде, и создается почти кинематографичный эффект, особенно любимый влюбленными парами. А для тех, кто хочет попробовать сакуру на вкус, в кафе района Сибуя весной подают сакура-латте и лимитированные десерты с лепестками вишни. Завершить день можно в современном районе Роппонги, чтобы увидеть, как вишня соседствует с арт-пространствами и музеями.

Хоккайдо

Саппоро — столица острова Хоккайдо и самый северный крупный город Японии. Здесь чувствуется простор: широкие улицы, открытое небо и более суровая природа — весна приходит сюда позже, чем в остальную Японию. Из-за климата ханами в Саппоро проходит в конце апреля или начале мая, так что это хороший вариант для тех, кто не успел на цветение в других регионах страны.

Сам город по японским меркам довольно молодой, с европейской планировкой и своей особой атмосферой. Главная точка для ханами — парк Маруяма рядом с синтоистским храмом Хоккайдо Дзингу. В отличие от шумных столичных парков, здесь пикники проходят размереннее, а местные приходят скорее за тишиной, чем за праздником. Кроны сакуры здесь светлые, почти прозрачные на фоне северного неба, и они мягко подсвечивают темное дерево храмовых построек.

Если хочется более камерной атмосферы, стоит отправиться в парк Моэрэнума с его панорамными видами — весной сакура здесь выглядит особенно эффектно на фоне холмов. А в центре города можно просто пройтись по парку Одори, который соединяет деловые кварталы и зеленые аллеи.

Тем, кто хочет увидеть Японию совсем другой, стоит подняться на гору Моива — оттуда открывается вид на город и горные хребты, или съездить в прибрежный Отару: его каналы и старая северная архитектура создают атмосферу, которую не найдешь в Киото или Токио. Саппоро подойдет тем, кто ищет более прохладную, размеренную весну и менее плотный туристический поток.