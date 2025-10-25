Пока одни мечтают о поездках за границу, все больше молодых россиян выбирают отдых на даче. В последние годы формат «деревенских каникул» переживает заметное возрождение: для поколения 25—35 лет загородная жизнь становится не скучным пережитком 1990-х, а способом перезагрузиться, сэкономить и побыть ближе к природе.

От огородов к slow life

Если раньше дача ассоциировалась в первую очередь с грядками и тяжелой работой, сегодня она превращается в пространство отдыха. Молодежь уходит от шаблона «вскопать картошку», обустраивая мини-сады и террасы, устанавливая бассейны и даже создавая коворкинги с видом на лес.

По данным аналитиков сервиса «Авито Недвижимость», за последние три года спрос на дачи и дома в радиусе 100 км от крупных городов вырос почти на 40%. Особенно активны молодые семьи и фрилансеры: многие рассматривают загородный дом не только как место отдыха, но и как сезонную резиденцию для удаленной работы.

Комфорт как преимущество

Ключевую роль сыграло развитие инфраструктуры: стабильный интернет, доставка продуктов, маркетплейсы и транспортная доступность сделали дачный быт гораздо удобнее. Теперь можно жить за городом неделями, не отказываясь от привычного уровня комфорта.

Туроператоры тоже отмечают рост интереса к внутреннему туризму «в формате деревни». Популярными становятся аренда домов в Тверской, Ярославской, Псковской и Владимирской областях, где туристы совмещают отдых на природе с локальной гастрономией и экологическими практиками.

Новая философия отдыха

Современная дача — это часть культуры slow life: меньше суеты, больше природы и личного пространства. Молодые россияне ищут тишину и автономность, но при этом не хотят полностью выпадать из городского ритма.

Такая тенденция говорит о том, что понятие «российские каникулы» меняется: теперь это не обязательно курорт у моря, а все чаще утро с кофе на веранде, вечер у костра и жизнь в ритме без спешки.