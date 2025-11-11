Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер завершили свои отношения после двух с половиной лет романа. По данным инсайдеров, проинформировавших Daily Mail, 29-летний звездный актер стал инициатором разрыва. Источники издания подчеркивают, что это уже не первый кризис в их отношениях, но на этот раз Шаламе проявил решительную непреклонность.

Явным подтверждением ситуации стало отсутствие актера на праздновании 70-летия Крис Дженнер, которое прошло в особняке Джеффа Безоса в Беверли-Хиллз. Несмотря на то, что на торжестве присутствовали Бейонсе и Jay-Z, принц Гарри и Меган Маркл, Джастин и Хейли Бибер, партнер 28-летней Кайли не почтил своим присутствием это семейное мероприятие.

Напряжение в отношениях усугубилось после недавнего интервью Шаламе для Vogue, в котором он намеренно уклонился от вопросов о личной жизни. «Я не буду рассказывать о своих отношениях. Я говорю это не из страха, мне просто нечего сказать», — заявил актер. По сведениям источников, Дженнер была глубоко ранена такой позицией, восприняв ее как публичное унижение.

Роман пары, начавшийся в апреле 2023 года после знакомства на Неделе моды в Париже, всегда сопровождался давлением со стороны фанатов актера. Особую активность проявляет сообщество «Club Chalamet» под руководством Симоны Кромер, которая открыто призывает своих подписчиков травить Дженнер на публичных мероприятиях.

По информации инсайдеров, в окружении Шаламе считали, что отношения с представительницей клана Кардашьян-Дженнер могут негативно влиять на его профессиональную репутацию. Некоторые коллеги по киноиндустрии якобы перестали воспринимать его серьезно как актера из-за связи с реалити-звездой.

В настоящее время представители знаменитостей воздерживаются от официальных комментариев относительно расставания. Однако источники отмечают, что Дженнер, которая «без ума» от Шаламе, до последнего надеялась на примирение, но на этот раз актер принял окончательное решение.