13 ноября в рамках 35-го юбиейного Московского международного фестиваля рекламы Red Apple на Национальном рекламном форуме состоится День контента и креатива. В этом сезоне это событие впервые доступно для посещения отдельно от основного фестиваля. Участников ждет более 20 сессий с ведущими международными экспертами из Европы, Азии и Латинской Америки, посвященных культурному коду, технологиям будущего и брендинговым стратегиям.

Программу откроет стратегическая сессия о роли креативной индустрии в экономике России. Модераторами выступят Валентин Смоляков, глава оргкомитета НРФ и первый вице-президент АКАР, и Артём Синявский, основатель Marvelous Group, амбассадор Red Apple в России.

На сессии «Local или global? Особенности адаптации кейсов под новые рынки» эксперты обсудят баланс между адаптацией к местному культурному коду и сохранением универсальности бренда. Лим Чонг Джин, Director The Adplanet Group, отметил: «Для успешного выхода на зарубежные рынки российские компании должны учитывать культурные различия. Первым шагом является определение спроса на рынке». Модератором выступит Евгения Арабкина, креативный директор Bridgers.

Сессия «Национальный культурный код — в поисках новых смыслов» будет посвящена исследованию СберМаркетинг. Елизавета Тринич-Афанасьева, управляющий директор креативного агентства СберМаркетинг, поделилась: «Сильнее всего у аудитории отклик вызывают образы, которые напоминают о корнях — родная земля, культура, историческая память. В них ощущается устойчивость, которая даёт человеку чувство уверенности в будущем».

На дискуссии «Lovemark: как вырастить бренд, который любят» Фархад Кучкаров, директор по развитию Depot Branding agency, заявил: «Самое важное для создания сильной эмоциональной связи бренда с аудиторией — это сильная команда профессионалов, чёткая стратегия, эмпатия, бюджеты и смыслы, которые бренд хочет донести».

В рамках сессии «Оптимизация креативного партнёрства» Мария Нгуен, директор по маркетингу «Маревен Фуд Сэнтрал», назвала три фактора успешной коллаборации: «Первый — возможность симбиоза, когда объединяющиеся бренды решают задачи за счёт возможностей друг друга. Второй фактор — общие ценности. И третье — общая большая идея».

На обсуждении «От мемологов до ИИ-директоров: профессии, которых вчера не существовало» Максим Пономарёв, сооснователь Friends Moscow и mads, прокомментировал: «Софт-скиллы будут цениться всё больше, потому что хард-скиллы заменяют как раз технологии. Коммуникация, умение принимать Decisions, работа в команде, продажи — всё это останется не менее важным».

Также в программе дня заявлены сессии о дизайне, инфлюенс-маркетинге 2026, экономике намерения, рекламных возможностях на отечественных платформах, эволюции ивентов и сотрудничестве культуры с бизнесом. Завершится день церемонией награждения победителей Red Apple в четырех конкурсных блоках: Creative, Marketing, Media и Young Creators