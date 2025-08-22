Дэниел Дэй-Льюис сыграет главную роль в драме «Анемон», которую поставил его сын Ронан Дэй-Льюис. Это станет его первой работой после завершения карьеры в 2017 году. Премьера фильма «Анемон» состоится в октябре на Нью-Йоркском кинофестивале.

В фильме, действие которого происходит на севере Англии, также снимаются Шон Бин, Саманта Мортон и Сафия Окли-Грин. По сюжету, герой Бина отправляется в лес, чтобы найти своего брата-отшельника (Дэй-Льюиса), с которым у них сложные отношения из-за событий прошлого.

Последним фильмом Дэниела Дэй-Льюиса перед уходом на покой стала историческая драма Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить» (2017). Эта роль принесла ему шестую номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль. Ранее он уже побеждал в этой категории за роли в фильмах «Моя левая нога» (1989), «Нефть» (2007) и «Линкольн» (2012). Дэй-Льюис, считающийся одним из величайших актёров современности, также получил множество наград BAFTA, «Золотой глобус» и премий Гильдии киноактёров США на протяжении своей карьеры.

Для трёхкратного обладателя премии «Оскар» это уже второе возвращение из отставки. Это уже второй раз, когда Дэй-Льюис возвращается из отставки: ранее он брал перерыв в 1997 году, чтобы стать сапожником в Италии после выхода фильма Джима Шеридана «Боксёр». Он вернулся в 2002 году, чтобы сыграть Мясника Билли в картине Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка».