В Нью-Йорке объявили номинантов 92-й ежегодной премии Drama League Awards, которая присуждается за достижения на сценах бродвейских театров, а также за пределами Бродвея. Церемония вручения состоится 15 мая в Ziegfeld Ballroom.

В категории «Выдающееся исполнительское мастерство» среди номинантов — Дэниел Рэдклифф («Каждая блестящая вещь»), Люк Эванс («Гигант»), Роуз Бирн и Кристофер Эбботт («Падшие ангелы»), Леа Мишель («Бичс»), Кэрри Кун, Айо Эдебири, Лори Меткалф, Джон Бернтал и другие. Пятеро актеров, получивших премию в прошлые сезоны, в этом году не участвуют: Дэнни Берстайн, Нил Патрик Харрис, Хью Джекман, Нейтан Лейн и Джон Литгоу.

Среди номинантов в категории «Лучшая пьеса» — «Балюстрады», «Собачий полдень», «Гигант» и «Освобождение». Лучшие мюзиклы: «Бичс», «Потерянные мальчики», «Шмигадун!», «Титаник» и «Два незнакомца (перевозят торт через Нью-Йорк)».

В категории возрожденных пьес представлены «Бекки Шоу», «Жук», «Смерть коммивояжера», «Каждая блестящая вещь», «Падшие ангелы», «Джо Тернер пришел и ушел» и «Доказательство». Среди возрожденных мюзиклов — «Кошки: Бал комедиантов», «Шахматы», «Рэгтайм» и «Шоу ужасов Рокки».

Премия Drama League Awards была основана в 1922 году и является старейшей театральной наградой в США. Ее особенность в том, что победителей выбирают не только критики, но и профессионалы индустрии, артисты, продюсеры и зрители — члены Drama League со всей страны.

Ранее организаторы объявили лауреатов специальных наград: Кейси Леви получит премию за выдающиеся достижения в музыкальном театре, режиссер Дэвид Кромер — Founders Award за режиссуру, исполнительный продюсер Apollo Theater Камила Форбс — Contribution to the Theater Award, а Тони и Скотт Эллис — Gratitude Award.