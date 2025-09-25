После 16 лет брака телеведущий Дмитрий Дибров и модель Полина Диброва официально развелись, об этом сообщает издание Voice. Решение Мирового суда Подмосковья было вынесено 25 сентября. Оба супруга отсутствовали на заседании, их интересы представляли адвокаты.

Процедура расторжения брака прошла мирно, благодаря заранее достигнутому соглашению по всем ключевым вопросам, включая воспитание общих детей. Трое сыновей Дибровых будут проживать с матерью. Имущественные споры удалось избежать благодаря брачному договору. Согласно ему, подмосковный особняк на Рублевке стоимостью около 800 миллионов рублей остается за Дмитрием Дибровым. Деньги на счетах были разделены, каждая из сторон осталась при своем.

Адвокат Дмитрия, Александр Добровинский, передал заявление телеведущего: «Печать о разводе ставится в паспорт. Этой печати не существует ни в сердце, ни в душе. Дмитрий Александрович благодарен за 17 лет счастья, за троих великолепных мальчиков. Его дом, как и его сердце, остаются открытыми для Полины и детей».

Причиной развода стал роман Полины с бизнесменом Романом Товстиком, который вспыхнул в этом году, сообщает Voice. Сама Диброва призналась, что ушла, потому что перестала испытывать любовь к мужу, но сохраняет к нему огромное уважение, называя его другом и наставником. Дмитрий Дибров, как сообщалось, тяжело переживал измену, но смог с этим справиться. На данный момент «рублевский сериал» для самой пары завершился цивилизованно, в то время как драма вокруг семьи Товстиков, где также назревает развод, продолжает набирать обороты.

Первым браком Диброва стала модель Александра Шевченко, однако тот союз быстро распался. Со своей будущей женой Полиной (в девичестве Наградова) Дмитрий познакомился в 2007 году на конкурсе красоты «Красота тела», когда ему было 47 лет, а ей — 17. В 2009 году Дибров женился на уже совершеннолетней Полине. За 16 лет брака у пары родились трое сыновей, которым сейчас 15, 11 и 10 лет. Елена и Роман Товстик приходились паре друзьями и соседями. Пара состоит в браке 22 года. За это время в паре родилось шестеро детей.