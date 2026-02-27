8 марта композитор Дима Устинов представит новый фортепианный альбом Music for a really long walk. В релиз войдут семь композиций, в которых медитативные звуковые картины переплетаются с гипнотическими ритмами и перкуссионными пассажами.

«В этом альбоме я постарался воплотить нечто очень важное и личное, что мне удалось открыть по итогам трех лет экспериментов со звуком, живыми записями концертов и работой со своим состоянием через музыку. По сути, это подтверждение идеи о том, что музыка — ультимативная форма магии, в которой есть потенциал к исцелению и пробуждению», — говорит композитор.

В день выхода пластинки, 8 марта, в ДК «Рассвет» пройдет презентация в формате «музыкальной церемонии». Как описывают организаторы, медиумами станут сам Устинов, фортепиано и электронные инструменты, а пространством для звука — каждый слушатель и коллективное внимание.

Альбом записывался в Берлине — городе с наследием множества фортепианных мануфактур. За три года музыкант сменил более десяти роялей, записываясь в съемных квартирах и концертных залах. Сами композиции создавались во время долгих прогулок на фоне ритма улиц и внутренней тишины. Идеальный способ погружения в альбом, по замыслу автора, — отправиться на бесцельную прогулку в наушниках, позволив фортепианным импровизациям стать саундтреком личных размышлений.

Многослойные произведения, построенные на ритме, циклах повторений и плавных изменениях, отсылают одновременно к танцевальной электронике и академическому минимализму. Каждая пьеса обладает открытой для импровизации формой и звучит как бесконечное путешествие — к себе, в новое состояние и уникальные пространства.

В последнее время Устинов также участвовал в фестивале Meteora в бедуинской пустыне Израиля, где концерты идут от заката до рассвета в полной темноте, был резидентом проекта La Symphonie de Ségriès французского художника Венсана Мюна, импровизировал с арабскими музыкантами в Катаре, выступал в Берлине и Лондоне.

Особое место в его практике занимает 24-часовой эксперимент «Дом», превративший девять залов Башмет-центра в живую творческую лабораторию с импровизациями, медитациями и звуковыми опытами. Ключевой особенностью стала абсолютная свобода аудитории: зрители самостоятельно исследовали пространство, занимаясь своими делами или участвуя в происходящем.