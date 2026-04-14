Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон, наделяющий Минкультуры полномочиями утверждать приоритетные темы для создания кино и мультфильмов с господдержкой, передает корреспондент RTVI. Документ поддержали 406 депутатов, один парламентарий воздержался. Обсуждая законопроект, депутат Андрей Алехин раскритиковал качество современных ремейков и киноадаптаций.

Если ранее полномочия Минкультуры по определению приоритетов и форм распределения денег господдержки кинематографа были закреплены в постановлении правительства, то теперь эти нормы должны быть прописаны в отраслевых законах.

Согласно закону, Минкультуры ежегодно будет утверждать приоритетные темы для отечественных фильмов различных категорий с финансовой господдержкой и объемы этой поддержки. Эти обязанности будут входить в перечень основных направлений деятельности министерства.

Также предусматривается возможность государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества в размере 100% сметной стоимости их производства или проката.

Кроме того, законом уточняются формы господдержки кино — полное или частичное финансирование будет осуществляться в соответствии с утвержденными объемами и только для проектов, соответствующих приоритетным темам.

«Чебурашка все ломает, Кощей не такой уж плохой»

Во время обсуждения депутат Госдумы Андрей Алехин обратил внимание на качество современных фильмов и мультфильмов, притом что создание мультфильмов и ремейки советских фильмов стали «дверями» к господдержке.

«Высокие кассовые сборы этих ремейков обусловлены в основном стоимостью билетов, а не качеством. Так, в Новый год стоимость билетов на фильм “Чебурашка” доходила до 8 тыс. рублей. Это не играло бы важную роль, если бы в фильме был сюжет. Например, в этом фильме Чебурашка все ломает, поджигает дом Гены, в конце просто извиняется — что этим хотели сказать детям?» — задался вопросом Алехин.

Он напомнил, что изначально Чебурашка строил дом для друзей и делал для них добрые дела, а отрицательным персонажем была Шапокляк, которую «учили быть хорошим человеком».

«Во всех современных адаптациях происходит подмена понятий, где, например, Кощей не такой уж и плохой, а богатырь не такой уж и хороший. В результате ребенок начинает думать, что если отрицательный персонаж совершает плохой поступок, то это не делает его однозначно плохим. Как итог — кого хотят вырастить? Разве это соответствует традиционным ценностям?» — продолжил депутат.

Он выразил мнение, что современные киноадаптации и ремейки «часто убивают у детей желание изучать и воспитываться на произведениях родной страны». Алехин назвал это «американской “мягкой силой” в действии» и призвал изменить госполитику в области кино.

«Я за выделение бюджетных денежных средств отечественному кинематографу, в первую очередь детскому кино, но я против уничтожения умов наших детей посредством уничтожения реальных традиционных ценностей и ориентиров нашей страны, созданных в СССР», — заявил парламентарий.

Кто решает, что показывать детям и взрослым

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, выступавшая с докладом по законопроекту, ответила Алехину, что понимает его «пафос», но указала, что предложение коллеги не имеет отношения к рассматриваемому документу.

Драпеко отметила, что многие фильмы в России снимаются на средства инвесторов, и в этом случае Минкультуры может лишь отказать в выдаче прокатного удостоверения. До недавнего времени отказать можно было только в случае прямого нарушения закона, например, из-за пропаганды ЛГБТ* или «нарушения нравственности несовершеннолетних», сказала депутат.

«Сейчас мы расширили эту палитру. Сегодня наши экспертные советы оценивают фильмы с точки зрения традиционных духовно-нравственных ценностей Российской Федерации и могут не допустить до проката те фильмы, в которых есть нарушение традиционных ценностей», — пояснила зампред комитета по культуре.

Драпеко подчеркнула, что совместно с Минкультом проведена очень большая работа по составу экспертных советов, оценивающих, «что можно, а что нельзя показывать не только детям, но и взрослым». Депутат уточнила, что в эти советы входят известные деятели культуры, чьи произведения уже «отмечены нашей общественностью и страной», а также представители педагогического сообщества, духовенства и «люди, которых рекомендуют творческие союзы».

Приказом министра культуры Ольги Любимовой на 2026 год утверждено 10 приоритетных тем для государственной финансовой поддержки производства фильмов: — культура России; — историческое просвещение; — наука России; — кинолетопись (развитие, культура и традиции регионов России); — героизм и самоотверженность воинов, роль казачества в ходе СВО, мужество и отвага военнослужащих КНДР при освобождении Курской области; — внешнеполитические победы России; — десятилетие детства (семья, дети, их защита и поддержка); — школа и институт (роль педагогов в формировании личности, популяризация профессий); — общество без границ (самореализация людей с ограниченными возможностями, добровольчество, активное долголетие); — экранизация произведений русской классической литературы, образов русского фольклора.

В марте президент России Владимир Путин поручил Минкульту как можно быстрее принять решение о квотировании иностранного кино в российском прокате. Соответствующее предложение поступило в 2025 году от главы Союза кинематографистов Никиты Михалкова, и тогда Путин его одобрил.

На мартовском заседании Совета по культуре Михалков пожаловался президенту, что его поручение еще не выполнено. Путин заявил о правоте режиссера и привел в пример опыт Китая, где выстроена жесткая политика в области кинематографа.

«Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные, и финансово не поддерживаем своего производителя», — сказал глава государства.

* решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России