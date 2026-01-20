Госдума приняла в первом чтении законопроект о новых полномочиях Минкультуры — определять приоритетные темы для создания художественных, документальных и анимационных фильмов со стопроцентной господдержкой. Инициативу единогласно поддержали 413 депутатов. При этом парламентарии не упустили возможность раскритиковать качество некоторых современных картин, передает корреспондент RTVI.

Законопроект представляла в Госдуме замглавы Минкультуры Жанна Алексеева. По ее словам, за 2025 год в российский прокат вышло 667 фильмов, из них 260 — российские картины. Сборы отечественного кино в минувшем году достигли 39 млрд рублей, сообщила замминистра.

По словам Алексеевой, в прошлом году Минкультуры поддержало производство 49 детских фильмов, мультфильмов и сериалов. Федеральный Фонд кино выпустил семь фильмов и поддержал создание 13 анимационных картин.

В 2026 году на поддержку кино по линии Минкультуры будет направлено 3,7 млрд рублей, по линии Фонда кино — 10,4 млрд рублей, сообщила замминистра. Отбор фильмов проводится на основании представленных сценариев, для этой цели в ведомстве работают экспертные комиссии.

«Страшно детям показывать»

Качество современного российского детского кино и мультфильмов «оставляет желать много лучшего», посетовал во время обсуждения законопроекта депутат Госдумы Ренат Сулейманов.

«Вот те фильмы, — в основном мы последнее время видим ремейки советских классических, великолепных, выдающихся детских фильмов или мультфильмов, — они не выдерживают никакой критики. Начиная от “Чебурашек” и заканчивая “Бременскими музыкантами”, которых страшно вообще детям показывать», — высказался парламентарий.

Он задался вопросом, есть ли гарантия того, что предлагаемый законопроект «изменит эту ситуацию к лучшему и мы все-таки получим хорошее детское кино и анимацию».

Удовольствие от просмотра того же «Чебурашки» получили дети, а родители — вряд ли, согласилась глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Она напомнила о существовании еще одной структуры по производству кино — Института развития интернета (ИРИ), в задачу которого входит подготовка контента для молодежи в соцсетях.

«А теперь там [в соцсетях] сериалы. А теперь там “Слово пацана”. Скажите, пожалуйста, а в социальных сетях все-таки есть что смотреть нашим детям? А деньги выделяются — 25 млрд рублей», — обратилась Останина к замглавы Минкульта.

Она попросила министерство взять под контроль весь детский контент.

Цены на билеты и госконтроль

Депутат Андрей Алехин в свою очередь обратил внимание, что последние рекордные сборы российских анимационных фильмов связаны не с их качеством, а во многом со значительным ростом цен на билеты.

Останина отметила, что в Москве билет в кино стоит 600 рублей, следовательно многодетной семье из пяти человек поход туда обойдется в 3 тыс. рублей.

«Давайте тоже вместе подумаем, доступно это для семьи или нет, как мы тратим эти деньги», — сказала глава комитета по защите семьи.

Алехин также поднял вопрос о необходимости госконтроля — как в области расходования бюджетных средств на кино, так и с точки зрения ценностей, которые оно транслирует.

Он спросил у замминистра культуры, почему ведомство перестало выкладывать видеозаписи защиты проектов фильмов, которые помогали контролировать прозрачность расходования выделенных государством денег. Алехин поинтересовался, как Минкультуры работает над качеством распределения денежных средств.

«Отсутствие должного государственного контроля рождает несостоятельные ремейки советской классики. Кино создает и формирует модели поведения в обществе, и не стоит удивляться агрессии, потребительскому отношению, жестокости. Ведь последние 35 лет отсутствует необходимый контроль со стороны государства за базовым формированием гражданина через кино», — заявил депутат.

СВО и «Чебурашка»

При создании фильмов с господдержкой приоритетными должны оставаться темы исторического просвещения, подвигов защитников Отечества и участников военной операции, а также темы семейных ценностей и многодетных семей, сказала журналистам глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев попросил замглавы Минкультуры Жанну Алексееву назвать несколько детско-юношеских анимационных фильмов, которые понравились ей лично, «прошли все экспертные оценки» и были выданы зрителю «как образец воздействия на нашу молодежь в условиях специальной военной операции, предстоящей войны».

Алексеева уклонилась от прямого ответа на этот вопрос. Она сообщила, что с 2022 по 2025 год Минкультуры вместе с Фондом кино поддержало 49 фильмов, посвященных теме СВО.

«И здесь нельзя не сказать о таких фильмах, как “Свидетель”, “Позывной «Пассажир»” и несколько других важных фильмов, которые я в том числе смотрела», — прочитала по бумажке замминистра.

Комментируя претензии к фильму «Чебурашка», она отметила, что в новогодние праздники картину посмотрели почти 10 млн зрителей.

«Это же большая цифра. Если бы сарафанное радио не говорило о том, что фильм интересен, наверное, на него бы не пошли. Наше население все-таки достаточно уже патриотическое и воспитанное», — добавила Алексеева.

Поддержка регионального кино

Во время дискуссии депутат Госдумы Федот Тумусов отметил, что производство кино «бурно развивается», но условия работы в Москве и Якутске — «это две разные вещи». Парламентарий спросил, как подобные региональные особенности будут учитываться при поддержке кинопроизводства.

Алексеева сообщила, что ко всем заявкам предъявляются общие требования. Она подчеркнула, что Минкультуры поддерживает фильмы региональных киностудий и привела в пример якутскую ленту «Там, где танцуют стерхи».

«И мы, конечно, понимаем, что единство народов России — сегодня важная задача всего общества», — сказала Алексеева.

Проблемы с «железом»

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, в прошлом актриса Елена Драпеко со своей стороны указала, что кино — это не только развлечение или воспитание на экране, но и целая отрасль промышленности, которая испытывает нехватку отечественного оборудования.

Ту часть кинопроизводства, которая отвечает за контент, Драпеко сравнила с «головой кентавра». Кинопроизводство же, в котором «есть и финансы, и железо», составляет «гигантскую основу».

«Ни одной кинокамеры, ни одной лампы осветительной! Мы только сейчас начинаем производство микрофонов, и то не для съемок, а для пения. У нас проблема с замещением программного обеспечения, которое обеспечивает в том числе анимацию, все вот эти фокусы кинематографические», — перечислила Драпеко.

По ее словам, действие лицензий на импортные программы закончилось, и российскому кино нужно собственное ПО.

Депутат также назвала «очень проблемным» обновление аппаратуры в кинотеатрах и изготовление новой российской продукции. «Единственная аппаратура, которая для малых сельских клубов сделана, и та собирается в основном из китайских деталей», — подчеркнула она.