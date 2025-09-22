С 20 сентября 2025 года в пространстве арт-платформы Cube.Moscow открылись тринадцать новых выставок современного искусства. Экспозиции будут доступны для просмотра до 26 октября 2025 года. О том, на что стоит обратить внимание, — в фоторепортаже RTVI.

В большом выставочном зале арт-пространства открывается выставка «Дивный сад», исследующая проявление авторской идентичности через различные творческие практики и медиа — прикладное искусство, живопись, графику, фотографию. Экспозиция представляет взгляд на искусство в расширенном поле. Центральное место в экспозиции занимает коллекция меховых пальто, созданных дизайнером Екатериной Хассе. Меховые изделия образуют многослойное взаимодействие с живописными и графическими работами Дмитрия Солнцева, а также с серией работ фотографа Сергея Табунова, созданных при участии Рустама Хамдамова.

Arts Square Gallery открывает групповую выставку «Московские нонконформисты. Поиск идентичности», которая представляет срез советского неофициального искусства. Экспозиция посвящена поиску идентичности, непреходящему стремлению к свободе и самовыражению. Среди художников, чьи произведения можно увидеть: Анатолий Зверев, Евгений Чубаров, Борис Свешников, Леонид Фейгин, Владимир К. (Курдюков). Syntax Gallery представляет новый проект — выставку «Глубоко внутри» от объединения «Союз невозможных». В работах, представленных в экспозиции, соединяются тема коллективной памяти, образы из интернета и обыденной жизни, абсурд и ирония.

Под кураторством Кети Богомаз Cube.Market открывает персональную выставку Кати Попченко Don’t get eaten by a snake. Экспозиция вдохновлена игрой Snakes & Ladders, зародившейся в Древней Индии и ставшей мировой классикой, которая представляет собой метафору человеческой жизни. Галерея «Небеса» представляет персональный проект Дмитрия Филимонова «Существа, которых мы не видели» под кураторством Ульяны Тулинцевой. Художник изучает глубинные человеческие эмоции и чувства, раскрывает тему внутренней утраты, поисков и исцеления с помощью воображения. Под кураторством Жанны Бобраковой арт-агентство «Полет» открывает персональную выставку Дарьи Эм Self-space, посвященную исследованию понятия пространства самоощущения. Художница из Лондона приглашает зрителей к сопереживанию через узнавание собственных ощущений и воспоминаний. В галерее «КультПроект» под кураторством Юлии Манусевич и Ирины Солнцевой открывается персональная выставка Евгения Гора «Заданная тема 2025». Художник размышляет о знаке или системе знаков, их графической выразительности и способности преобразовать графический знак в трехмерный объект.

MSCA Gallery представляет групповую выставку «Труд» под кураторством Жанны Бобраковой и Михаила Левина. Экспозиция изучает труд как трансформацию личности, акт творчества, экономическую необходимость, социальную практику и экзистенциальный выбор. Персональная выставка Надежды Войновой «…и это оно» в галерее M.A.R.S.H. отсылает зрителя к речению учителя Мадзу из «Сборника пять ламп». В своих работах Надежда Войнова использует методы минималистической абстракции и моментального рисования. Выставка «Отцы и дети. Фракталы Молочникова» в InGallery отражает диалог между художником Михаилом Молочниковым и его детьми Мишелью, Яковом и Серафимой. Это взаимообмен эмоциональным опытом, который позволяет увидеть взрослому мир глазами собственных детей — и наоборот.

TRIPTYCH Gallery представляет персональную выставку Юлии Кривозубовой «Яблоки и груши», посвященную теме детства и сказок. В работах Юлии мифологические архетипы русских народных сказок переплетаются с ее личными впечатлениями. 159F Gallery открывает персональную выставку Александра Попыкина «Трансформации». В серии работ Александра Попыкина зритель сталкивается с парадоксом: чем сложнее устроен человек, тем проще он стремится объяснить самого себя. Совместная выставка Тимофея Караффа-Корбут и Глеба Ольховика «Наш детский мир» в Kupol Gallery через яркие, насыщенные изображения, наполненные символами времени, предлагает зрителю погрузиться в мир детства, где границы между воображением и реальностью стираются.