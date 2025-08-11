Радио DFM и портал «Игромания» представят первую в своем роде коллаборацию радиостанции и игрового медиа. В её эфире прозвучат игровые саундтреки, подкасты и другие материалы, связанные с гейм-культурой. Слушать станцию можно на сайте DFM и в мобильном приложении радио.

«Музыкальное сопровождение является неотъемлемой частью мира видеоигр. Музыка создает настроение, формирует метавселенную игры. При этом коллаборация радио DFM и „Игромания“ — первый случай объединения игрового медиа и радио, что, мы уверены, должно заинтересовать всех, кто любит видеоигры и следит за технологиями», — поделился директор по развитию сайтов и приложений «Русской Медиагруппы» Станислав Скалабан.

Генеральный директор АО ИФСИ Василий Овчинников добавил, что аудитории DFM и «Игромании» близки по возрасту и интересам, а новое радио позволит рассказывать о играх через музыку в развлекательном формате.

«Русская Медиагруппа» активно развивает цифровые проекты, включая онлайн-радио и подкасты. Годовой объём прослушиваний её активов достигает 1,5 млрд. Кроме того, холдинг участвовал в игровом фестивале «Реактор», где обсуждались вопросы подготовки кадров для креативных индустрий.