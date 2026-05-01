30 апреля в российский прокат вышел анимационный фильм студии Ghibli, снятый еще в 2002 году, — «Возвращение кота». Рассказываем, почему историю о кошачьем королевстве будет интересно смотреть не только детям, но и взрослым, каким кошкам не стоит доверять и как научиться распоряжаться своим временем.

О чем фильм

кадр из фильма «Возвращение кота»

Школьница Хару то и дело куда-то опаздывает, что-то забывает, но это не мешает ей быть милой и доброй девочкой. А еще она умеет понимать кошек и, конечно, всегда помогает им, если они оказываются в беде. После того как Хару спасла разноглазого черного котика, все пошло наперекосяк: к ней посреди ночи заявилась кошачья процессия, возле дома все заросло кошачьей мятой, а в школьной раздевалке она нашла целую гору мышей. Оказалось, что спасенный кот был принцем кошачьего королевства, и теперь король хочет выдать Хару за него замуж.

Девочка не в восторге от мысли стать кошачьей невестой, поэтому отправляется на поиски тех, кто знает, что делать в такой ситуации, и находит странный антикварный магазин. В нем обитают большой белый кот по имени Толстяк и игрушечный антропоморфный кот в шляпе, который представляется Хару как Барон фон Зиккинген. Теперь судьба девочки в их лапах.

Кто это сделал

кадр из фильма «Шепот сердца»

Изначально фильм задумывался как 20-минутное видео по мотивам картины «Шепот сердца», вышедшей в 1995 году. Хотя Ghibli никогда не выпускает сиквелов и спин-оффов, здесь студия сделала исключение, так как этот проект планировали передать в тематический парк, но он разросся до полнометражной картины.

Фильм решили снимать по манге Аои Хираги, посвященной кошачьему королевству, а в режиссерское кресло сел Хироюки Морита. Таким образом, «Возвращение кота» стало вторым полнометражным фильмом студии Ghibli, снятым кем-то, кроме Миядзаки или Исао Такахаты.

Как это снято

кадр из фильма «Возвращение кота»

Фильм получился забавным и увлекательным: за приключениями Хару интересно наблюдать, так как нам постоянно предлагают новые условия, погони, трюки и буффонаду. Мир кошек также вышел очаровательным — чего стоит только котик-королевский советник с ласковой улыбкой и розовыми щечками. Невольно даже задаешься вопросом, чем Хару не устраивает жизнь в кошачьем замке, но вскоре у девочки начинают расти ушки на макушке, а на лице появляются шерсть и усы. Кроме того, кошачий король оказывается не самым приятным котом — он отправляет всю кошачью рать за Хару, чтобы женить ее либо на сыне, либо на себе, лишь бы она не досталась кому-то еще.

В центре сюжета стоит поучительный мотив о том, что нужно уметь распоряжаться своим временем, так как Хару сможет вернуть свое человеческое обличье, только если поймет, что для нее приоритетно. Она приходит к выводу, что все равно будет всегда спасать котов, сколько бы времени на это ни уходило, но научится вставать пораньше, чтобы не бежать в школу сразу же после пробуждения, а провести утро за завтраком с мамой и не спеша отправляться на занятия. Такие дидактические мотивы нередко встречаются в фильмах для детей, однако взрослым этот совет тоже пригодится.

В оригинале фильм называется 猫の恩返し, что можно перевести как «Кошачья благодарность», что звучит весьма иронично, ведь все способы, которыми кошки пытались «отблагодарить» Хару, доставляли ей лишь море неприятностей. Под «Возвращением» подразумевается, что кота Барона зрители уже видели в «Шепоте сердца», как и его напарника Толстяка.

Кому стоит смотреть

кадр из фильма «Возвращение кота»

Если вы не смотрели «Шепот сердца», но любите такие анимационные фильмы, как «Рыбка Поньо на утесе» или «Мой сосед Тоторо», этот фильм вам обязательно понравится. Кроме того, любителям кошек тоже стоит посмотреть «Возвращение кота» — столько чудесных, забавных и милых кошек на экране можно увидеть не так часто. Один Толстяк с его недовольным выражением мордочки чего стоит!

Фильм одновременно забавный, но не легкомысленный, завораживающий своей красотой и бодрящий своим экшеном. Это веселое приключение, которое развлечет в любом возрасте.