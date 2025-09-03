Проект «Слово года» объявил топ-40 слов-претендентов на победу в 2025 году. Среди популярных вариантов — «лабубу», «договорнячок», «DDoS-атака», «свага» и «брейнрот». Об этом RTVI сообщили в пресс-службе проекта.

Инициатива реализуется по четырем направлениям: «Гуманитарная сфера», «Техносфера», «Сленг» и «Всенародное слово». Для первых трех были сформированы рабочие группы экспертов, а кандидатов направления «Всенародное слово» предлагали пользователи интернета на странице проекта.

В гуманитарной сфере чаще других эксперты называли слова «победа», «ИИ» и «лабубу». «ИИ» стало символом страха и надежды, философским вопросом и мемом одновременно. «Лабубу» стало феноменом глобальной поп-культуры, мгновенно захватившим языковое пространство. Также эксперты отмечали слова «патриотизм», «ценности», «вера», «любовь», «переговоры», «поиск» и «цензура».

В техносфере лидерами стали «ИИ» и «БПЛА». Аббревиатура «БПЛА» стала универсальным термином, обобщившим все многообразие дронов. Также в шорт-лист вошли слова «алгоритмы», «DDoS-атака», «импортонезависимость», «кибербезопасность», «национальный мессенджер», «план “Ковер”», «промпт» и «цифровой рубль».

В категории «Сленг» эксперты чаще всего называли слова «свага» и «брейнрот». «Свага» превратилось в универсальный маркер «крутости». «Брейнрот» закрепилось для обозначения абсурдного, чрезмерно хаотичного или нарочито бессмысленного контента. Помимо лидеров, в шорт-лист вошли «НПС», «пикми», «сигма», «сияй», «токсик», «слоняра», «бомбардиро крокодило» и «сам решу».

В направлении «Всенародное слово» пользователи интернета чаще всего предлагали слова «победа», «тревожность», «ожидание», «кринж», «мир», «перемены», «любовь», «вера», «надежда» и «договорнячок».

Итоги народного голосования и выбор рабочих групп по направлениям будут подведены в ноябре. Презентация победителя проекта «Слово года» и лидеров направлений состоится в декабре на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction.