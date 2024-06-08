На стриминговой платформе Kion 12 июня состоится премьера документального фильма «Нелюбимка». повествующего о пути музыканта Niletto (настоящее имя Даниил Прытков). Режиссером проекта выступил дебютант Станислав Сорокин.

Фильм участвовал в конкурсной программе Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в 2024 году.

Трек Niletto «Любимка», вышедший в 2019 году, попал во все музыкальные чарты и стал суперхитом — в год релиза композиции россияне прослушали ее более 40 млн раз.

Однако, получив популярность, музыкант столкнулся с творческим выгоранием.

«Фильм „Нелюбимка“ покажет, откуда идут корни певца Niletto и его команды. Мне было важно рассказать историю поиска вдохновения, который сопровождают страх одиночества и травмы прошлого. Судьба Niletto красочно показывает, что не надо бояться своих желаний, нужно реализовывать мечты и твердо верить в это, даже если ради задуманного придется сделать пару шагов назад», — рассказал режиссер ленты Станислав Сорокин.

Съемки фильма проходили летом и осенью 2022 года в Екатеринбурге, Полевском, Первоуральске и в других уральских городах, а также в Москве.

Вместе с музыкантами съемочная группа посетила московскую студию звукозаписи, побывала дома у главных героев и в их родных уральских школах.