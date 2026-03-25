Кинопрокатная компания Vereteno совместно с RWV Film выпускает в повторный российский прокат триллер «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера. Картина выйдет на экраны 23 апреля — к 70-летию режиссера.

«Дом, который построил Джек» — ироничный триллер-исповедь серийного убийцы, в котором режиссер, известный как главный скандалист современного кино, провоцирует и насмехается над буржуазным вкусом. Премьера картины прошла на Каннском кинофестивале 2018 года вне конкурсной программы — после семилетнего запрета на участие режиссера в смотре.

Главные роли исполнили Мэтт Диллон (Джек), Ума Турман (назойливая попутчица), Шиван Фэллон, Райли Кио, Софи Гробёль, а также Бруно Ганц, для которого роль проводника Вёрджа стала одной из последних в карьере. Оператором выступил Мануэль Алберто Кларо, работавший с Триером над «Меланхолией» и «Нимфоманкой».

Фильм снимался в Дании и Швеции, хотя действие разворачивается в Америке 1970-х. Это характерный прием Триера: создавая условное пространство, режиссер сосредотачивается не на реализме, а на философской притче о природе зла и искусства. Сюжет строится вокруг пяти инцидентов, охватывающих 12 лет жизни главного героя — серийного убийцы Джека. Постепенно они складываются в исповедь и приводят к философскому финалу — путешествию в преисподнюю.

«Годами я снимал фильмы о добрых женщинах; настало время сделать кино о злом мужчине», — говорил фон Триер о своей картине.

Лента насыщена культурными отсылками: от «Божественной комедии» Данте и стихов Уильяма Блейка до живописных аллюзий на картину Эжена Делакруа «Ладья Данте». Сам режиссер называл картину своеобразной художественной исповедью, иронично отвечая на многолетние обвинения критиков в жестокости и провокационности.