Московский Дом культуры «ГЭС-2» анонсировал выставочную программу на 2026 год, в которую войдут семь крупных проектов, охватывающих наследие мировой культуры, исследование классических жанров и современные художественные практики. Программа включает как исторические ретроспективы, так и экспериментальные выставки, созданные специально для пространства «ГЭС-2».

«Весь мир здесь обретает дом: по следам Тагора»

откроется зимой-весной 2026 года

Экспозиция представит новый взгляд на наследие Рабиндраната Тагора — поэта, мыслителя и первого неевропейского лауреата Нобелевской премии по литературе. Проект кураторов Артёма Тимонова и Елены Яичниковой построен на идеях Тагора о синтезе восточных и западных традиций, единстве человека и природы, а также на педагогической модели основанного им университета «Вишва-Бхарати». Помимо живописи самого Тагора и архивных материалов о его выставке в Москве 1930 года, в проекте будут представлены работы современных художников из России и Индии, включая Санчаяна Гхоша, Сампита Даса, Лизу Неклессу, Ивана Новикова и коллективов GABAA, The Otolith Group и Raqs Media Collective.

«Кризис жанра. Натюрморт, портрет, пейзаж»

2 июля 2026 — 10 января 2027

Масштабный исследовательский проект кураторов Дмитрия Белкина, Андрея Василенко, Андрея Паршикова и Карена Саркисова исследует три ключевых жанра европейской живописи. Выставка покажет, как эти классические формы предвосхитили современные визуальные практики: натюрморт будет рассмотрен в контексте товарного обмена и алгоритмов искусственного интеллекта, портрет — как инструмент формирования образа в социальных сетях, а пейзаж — как отражение меняющихся отношений между человеком и природой. В проекте примут участие более 40 художников, среди которых Казимир Малевич, бюро «Мемфис», Комар и Меламид, Лю Юйцзя и другие.

«Формулы вечности»

26 февраля — 19 июля 2026

Кураторский проект Ярослава Алешина и Артёма Тимонова исследует феномен холода через призму искусства, науки и философии. Экспозиция связывает это понятие с фундаментальными категориями вечности, энтропии и человеческих отношений, демонстрируя, как холод выступает одновременно научным явлением, художественным фоном и метафорой эмоциональных состояний. В выставке будут представлены работы старых мастеров, включая Рембрандта и Яна Брейгеля Старшего, а также произведения российских художников — от Константина Коровина и Николая Рериха до современных авторов.

«Hanoi Ad Hoc. Ландшафты оптимизма»

23 апреля — 30 августа 2026

Художественно-исследовательская выставка, курируемая Чунгом Маем, Артёмом Тимоновым и Еленой Яичниковой, посвящена модернистскому наследию Москвы и Ханоя. Центральной темой проекта станет «адхокизм» — самобытный народный подход к преобразованию городской среды. Проект, включающий архивные материалы и работы фотографа Алексея Боголепова, созданные в рамках резиденции «ГЭС-2», исследует процессы адаптации и трансформации архитектуры в двух столицах.

«ГЭС-2: Города» во Владикавказе

23 апреля — 30 августа 2026

Выставка, курируемая Ярославом Алешиным, Сергеем Бабкиным и Галиной Луппо, обобщит итоги программы «ГЭС-2: Города» в столице Северной Осетии. Проект станет рассуждением о феномене дворовых построек — традиционных «хадзаров», которые выполняют функцию локальных домов культуры, и о взаимодействии традиции и современности в регионе.

«Моу Сэнь. Божественная комедия»

10 сентября 2026 — 21 февраля 2027

Масштабная перформативная инсталляция китайского режиссера и художника Моу Сэня, созданная специально для «ГЭС-2». Через язык объектного театра и метафорические образы художник исследует мотивы классических произведений от Данте до Беккета, создавая архитектурный макет мира, из которого исключен человек.

Выставка художественного объединения Егора Ефремова и Марии Плаксиной

октябрь 2026 — январь 2027

Дуэт художников из Екатеринбурга и Нижнего Тагила представит тотальную инсталляцию, созданную в рамках программы резиденций «ГЭС-2». В своей работе, выполненной в оригинальной технике, напоминающей лепку ласточкиных гнезд, авторы размышляют о понятии прогресса, скорости изменений и адаптации к ним.