Путь к карьерному росту, по мнению опрошенных россиян, сегодня строится не только на экспертизе: ключевым фактором успеха стал активный нетворкинг и заметность в коллективе (37%). HR-холдинг Ventra сообщил RTVI результаты опроса среди работающих россиян о том, какие методы продвижения по карьерной лестнице они считают наиболее эффективными и какие цели ставят перед собой в текущем году.

Также важную роль, по мнению опрошенных, играют высокие профессиональные результаты (36%), инициативность (30%) и хорошие личные отношения с руководством (30%). А дополнительное образование оказалось самым непопулярным способом подняться по карьерной лестнице (15%).

Треть опрошенных призналась, что на ближайший год у них нет четких целей (34%). Те, кто определил вектор, стремятся сохранить текущую позицию (18%), вырасти в зарплате (18%), еще 8% задумываются о смене места работы.

Однако, заискивание перед начальством оказалось спорным инструментом среди респондентов. Четверть (23%) испытывают к такому поведению неприязнь, 14% открыто считают, что для карьерного продвижения хороши любые средства, а 42% относятся к «подлизывающимся» коллегам нейтрально.

Отношение к методам продвижения по службе различается в зависимости от возраста. Самыми прагматичными оказались зумеры: 22% одобряет любые сценарии для роста. Для сравнения среди представителей поколения Х этот показатель равен 13%, а среди миллениалов — 12%. Вместе с этим, опрошенные после 30 лет чаще выражают открытое недовольство заискиванием перед начальством: 24% иксов и 21% миллениалов.