Российская криптобиржа Grinex подверглась масштабной кибератаке, в результате которой злоумышленники похитили средства пользователей на сумму более 1 миллиарда рублей. Как сообщили «РБК-Крипто» в пресс-службе платформы, компания усматривает в произошедшем признаки участия иностранных спецслужб.

Все украденные активы были конвертированы через обменные сервисы в токены Tron (TRX) и аккумулированы на одном кошельке. На момент написания новости его баланс составлял почти 46 миллионов TRX, что эквивалентно примерно $15 млн. Биржа уже передала все имеющиеся данные в российские правоохранительные органы.

«Цифровые следы и характер атаки свидетельствуют о беспрецедентном уровне ресурсов и технологий, доступных исключительно структурам недружественных государств», — говорится в сообщении биржи.

В связи с инцидентом работа платформы приостановлена: вывод и внесение средств временно недоступны, а оформление пропусков в офис в Москва-Сити остановлено.

Grinex является преемницей биржи Garantex, которая столкнулась с санкциями США. В марте 2025 года Tether заморозил кошельки Garantex на 2,5 млрд рублей, а затем американские власти обвинили платформу в отмывании денег и блокировали ее сайты и криптовалюту на $26 млн.

В августе того же года санкции США были распространены и на Grinex — американский Минфин заявил, что новая биржа связана с Garantex и помогает обходить ограничения. В документе тогда упоминались криптокошельки Grinex в сети Tron.