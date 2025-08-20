Великобритания в очередной раз расширила список связанных с Россией физических лиц и организаций, в отношении которых применяет санкции. Российская сторона ответила зеркально.
В британский санкционный список вошли восемь новых пунктов — трое физлиц и пять организаций. Под ограничения, в частности, попали следующие компании:
- криптобиржа Grinex (зарегистрирована в РФ и Киргизии),
- Капитал Банк (Киргизия),
- «ТенгриКоин» (Бишкек),
- «Олд Вектор» (Бишкек),
- инвестиционный фонд Altair Holding SA (Люксембург), который специализируется на вложениях в инновационные проекты на развивающихся рынках.
Киргизская компания «Олд Вектор» является эмитентом рублевого стейблкойна А7А5. Платежный агент А7 был запущен в республике банком ПСБ (Промсвязьбанк) в 2024 году, но в июле Евросоюз ввел санкции против этой платформы. Главу А7А5 Леонида Шумакова сегодня включила в свой санкционный список Великобритания.
Кроме того, под британские санкции попали двое граждан Киргизии:
- бизнесмен Жанышбек уулу Назарбек — глава ОАО «Торговая компания Кыргызской Республики»,
- финансист Кантемир Чалбаев — председатель правления Капитал Банка.
Предыдущее расширение антироссийских санкций Британия проводила в июле: тогда под них попали 22 физлица, включая премьер-министра Крыма Юрия Гоцанюка.
Россия в качестве ответной меры тоже расширила санкционный список лиц и организаций, связанных с Великобританией. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МИД РФ. В ведомстве заявили, что Лондон продолжает следовать «конфронтационному курсу», пытаясь «демонизировать» Москву и «фабрикуя антироссийские нарративы» для снижения ее влияния на международной арене.
МИД пояснил, что санкционный список был расширен за счет включения в него лиц, распространяющих фейки о России и СВО, ведущие «враждебную лоббистскую деятельность», способствующие ужесточению антироссийской западной политики и усилению поддержки Украины.
Эти усилия «безответственны», создают угрозу «дестабилизации мирового энергетического рынка» и способствуют тому, что западные ресурсы вместо международного развития тратятся на «подпитку милитаристских устремлений Киева и поддержку собственного ВПК», считают в министерстве иностранных дел.
Лица и организации, которых Россия в ответном порядке внесла в санкционный список (стоп-лист), перечислены в сообщении на сайте МИДа. В их числе оказался, в частности экс-замглавы МИД Великобритании, бывший депутат британского парламента Дэнис Макшейн.
Кроме того, под российские санкции попали уполномоченный по контртеррористическому законодательству при британском правительстве Джонатан Руперт Холл и глава Контртеррористического управления Лондонской полиции Доминик Мерфи.
Среди вошедших в российский стоп-лист оказалось немало журналистов — колумнист Guardian Рафаэль Бер, фотограф-фрилансер Пол Конрой, колумнист Times Мэтью Филипп Сайед, корреспондент The Daily Telegraph Дэвид Джозеф Блэр и его коллега-колумнист из той же газеты Сэмюэл Нэйтэн Рамани.
Несколько новых фигурантов стоп-листа связаны с телеканалом Byline TV: это его продюсер и редактор Эдриен Дэвид Голдберг, корреспондент Джон Пол Суинни и двое фрилансеров — украинский публицист с американским гражданством Зарина Забриски и ирландский гражданин Кейлин Робертсон.
Кроме того, Россия ввела санкции против научного сотрудника польского Института Пилецкого и канадского Центра международной и оборонной политики Университета Куинс Иэн Роланда Гарнера, историка-публициста Джеймса Холланда и главы Центра по проблемам финансов и безопасности Королевского института оборонных исследований Тома Китинга.
Среди остальных попавших под санкции РФ оказались:
- бывший исполнительный директор международной лоббистской организации B4Ukraine Элеанор Никол,
- глава НПО «Британские друзья Украины» Имоджен Пейтер,
- экс-директор НПО «Инициатива демократической стратегии» Бенджамин Таллис,
- глава «Мозговой трест «Центр» Торрин Марк Уилкинс,
- исполнительный директор консалтингового агентства Istok Associates Limited Нил Барнетт,
- глава консалтинговой компании International Corporate Protection Limited Уильям Гиддес.