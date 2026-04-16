В мае некоторые группы пенсионеров могут рассчитывать на прибавку к выплатам. Об этом 360.ru рассказал глава президиума «Союза пенсионеров России» Валерий Рязанский.

Прежде всего это речь идет о выплатах, приуроченных к 9 мая, это коснется ветеранов и участников боевых действий, отметил он.

«Это имеет отношение к участникам войны, к ветеранам боевых действий и тем категориям людей, которые на пенсии и держали в руках оружие. Будут разные выплаты, но порядка 10 тысяч рублей будут выплачиваться ветеранам войны, участникам боевых действий. Что касается других категорий ветеранов, то здесь, возможно, будут выплаты ветеранам труда, тем, кто имеет отношение к этой категории», — отметил Рязанский.

Пенсионеры, которым в мае исполнится 80 лет, получат автоматическую надбавку без подачи каких-либо документов, сказал Рязанский.

Перерасчет также затронет работников гражданской авиации и угольной промышленности. Их пенсия состоит из двух частей: страховой и доплаты за стаж во вредных условиях.

«В зависимости от квартальных доплат этим категориям пенсионеров увеличиваются, индексируются доплаты к пенсии. Но эти доплаты тоже индивидуальные, они разные — у кого какой стаж, у кого какая заработная плата была», — сказал собеседник 360.ru.

Размер надбавки зависит от дополнительных страховых взносов, которые работодатели платят за вредность: чем добросовестнее платились взносы, тем выше итоговая сумма.

Помимо этого, Рязанский напомнил об уже состоявшихся изменениях: с 1 января страховые пенсии проиндексированы на 7,6%, с 1 апреля повышены социальные пенсии — в среднем примерно на тысячу рублей. Их получают инвалиды с детства, дети-инвалиды и те, кто не успел заработать страховую пенсию, — диапазон выплат в этой группе составляет от 16,5 до 25,5 тысячи рублей.

Средняя пенсия по стране на конец 2025 года, по словам эксперта, держалась в районе 20—25 тыс.рублей. «Конечно, есть люди, которые получают и 50, и 40 тысяч, кто-то получает на уровне прожиточного минимума», — обратил внимание Рязанский.

Те, чья пенсия приходится на первые дни майских праздников, получат ее досрочно — это стандартная практика, не связанная с какими-либо специальными решениями.