Сообщения о том, что смартфоны массово перегреваются из-за VPN, — это преувеличение. Такое мнение в беседе с RTVI высказал директор Ассоциации сервисных центров Алексей Виолин.

16 апреля телеграм-канал «Осторожно, новости» написал, что россияне стали чаще обращаться в ремонтные сервисы из-за перегрева телефонов с включенным VPN. Работники нескольких сервисных центров объяснили это тем, что VPN создает дополнительную нагрузку на модем и устройство, из-за чего батарея разряжается быстрее и телефон греется. В одном из сервисов посоветовали и вовсе отказаться от VPN, добавив: «Но, к сожалению, в наших реалиях пока это невозможно».

Виолин уточнил, что на самом деле VPN ведет себя как любое другое фоновое приложение — не более того.

«Вся разница между включенным и выключенным VPN в том, что чуть-чуть быстрее разряжается аккумулятор из-за того, что приложение активно», — сказал он.

Никакого особого нагрева или аномального расхода заряда после установки VPN на телефон эксперт не фиксирует.

«Оно [приложение] отдельно не греет телефон, отдельно не сажает аккумулятор. Это обычное приложение, которые десятками ставятся на ваш телефон», — отметил Виолин.

Ранее РБК писал со ссылкой на источники, что Минцифры потребовало от крупных российских сервисов до 15 апреля ограничить доступ пользователям с включенными VPN. При невыполнении требования компаниям грозит исключение из белых списков и лишение IT-льгот, рассказал один из собеседников издания.

К 14 апреля многие популярные сервисы, в том числе VK, банковские и медицинские приложения и некоторые маркетплейсы частично перестали работать при включенном VPN, сообщали «Известия».

В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что его ведомству поставлена задача снизить использование VPN в России, причем с «минимальными последствиями и обременениями для пользователей». В частности, по словам министра, Минцифры не поддерживает вариант привлечения пользователей VPN к административной ответственности.

Источники Forbes утверждали, что операторам мобильной связи поручено к маю ввести плату за использование клиентами VPN. По информации издания, это будет тарифицироваться как международный трафик.