Джаред Лето лишился роли в политическом триллере «Убийство» режиссера Барри Левинсона на фоне растущего числа обвинений в домогательствах и сексуализированном насилии, сообщает Page Six со ссылкой на источники, близкие к производству фильма.

По данным издания, в 2025 году актер находился на продвинутой стадии переговоров об участии в картине и неоднократно обсуждал роль с Левинсоном. Один из собеседников Page Six утверждает, что его появление в фильме казалось «практически решенным делом». Однако создатели «Убийства» в итоге отказались от кандидатуры Лето. Источник издания связал это решение с обвинениями в неподобающем поведении. Другой собеседник отметил, что на решение мог повлиять и неудачный прокат фильма «Трон: Арес» с участием Лето, но предположил, что это могло быть лишь формальным поводом. Сам музыкант и продюсеры фильма информацию не комментировали.

В фильме «Убийство» заявлены Джессика Честейн, Аль Пачино, Брендан Фрейзер и Брайан Крэнстон. Картина расскажет о журналистке Дороти Килгаллен, которая расследовала убийство президента США Джона Кеннеди и пыталась выяснить, действовал ли Ли Харви Освальд в одиночку. Кто заменит Лето, пока неизвестно, даты премьеры у фильма нет.

В конце июля BBC выпустила документальный фильм «Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret», в котором десять женщин обвинили Лето в домогательствах и сексуализированном насилии. Девять из них рассказали свои истории публично впервые. По данным журналистов, все описанные в фильме случаи относятся к периоду с 2002 по 2016 год. Собеседницы утверждают, что познакомились с актером, когда им было от 16 до 18 лет, а самому Лето — от 30 до 40 лет.

Среди обвинений: сексуализированное насилие в отношении 17-летней девушки в отеле в Лас-Вегасе, половая связь с несовершеннолетней в Калифорнии (где возраст согласия — 18 лет), домогательства к 14-летней девочке на музыкальном фестивале и домогательства в адрес 16-летней модели. Одна из героинь фильма, выступающая под именем Клара, утверждает, что впервые вступила в половую связь с Лето в 2006 году, когда ей было 17 лет, а ему — 34. «Не существует психически здорового мужчины за тридцать, который посмотрел бы на девочку-подростка и подумал, что из нее получится отличная партнерша», — говорит она в фильме.

Двое мужчин, много лет работавших с группой Лето Thirty Seconds to Mars, рассказали съемочной группе, что им было неловко из-за того, как музыкант общался с девушками-подростками. Бывший сотрудник коллектива сообщил, что персонал по указанию Лето звонил в модельные агентства и предлагал девушкам бесплатные VIP-билеты на концерты. Другой бывший член команды группы утверждает, что в тот период к Лето ежедневно приходили по две девушки в дом, где записывалась музыка.

Лето отверг обвинения. «Я никогда в жизни ни к кому не совершал сексуализированное насилие. Эти заявления абсолютно и безапелляционно ложны», — заявил он. Ранее актер уже отрицал аналогичные обвинения, опубликованные в 2025 году в материале Air Mail.

Концертный тур группы Thirty Seconds to Mars по Европе и Великобритании весной 2027 года, по данным издания, остается в силе.