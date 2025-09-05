Поп-звезда Джастин Бибер вновь удивил поклонников, выпустив второй студийный альбом за два месяца. Восьмая пластинка артиста, получившая название «Swag II», является прямым продолжением его июльского релиза и уже доступна на всех ведущих стриминговых площадках.

Как и в прошлый раз, певец сохранял интригу до последнего момента, анонсировав альбом всего за несколько часов до премьеры. В в Instagram* он опубликовал обложку и фотографии рекламных билбордов, появившихся в разных городах мира. Релиз сопровождался небольшими техническими накладками: альбом сначала появился на YouTube Music, а на других сервисах задержался. Сам Бибер соцсетях комментировал задержку, написав, что ждет вместе со всеми и постоянно обновляет страницу, превратив ожидание в часть шоу.

В новый альбом «Swag II» вошли 23 трека, включая коллаборации с Tems, Lil B, Bakar, Hurricane Chris и Эдди Бенджамином. Вместе с первой частью, которая включала 21 композицию, общее число выпущенных песен достигло 44. Поклонники высоко оценили масштаб работы и лирическую составляющую, особенно выделив трек «I Do», уже названный идеальной свадебной песней.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России