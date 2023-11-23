Новое культурное пространство, выставка о Пресне, фестиваль экранизаций и итальянский спектакль. Рассказываем, чем заняться в Москве с пятницы 24 ноября по воскресенье 26 ноября.

«Присвоение танца»

24 ноября в московском бизнес-квартале «Арма» открывается новое культурное пространство Alle Hall, где будут проводиться концерты джазовой акустической музыки, выставки современных художников, медиаторские экскурсии, а также лекции и мастер-классы. Выставка московской художницы Кати Улитиной «Присвоение танца», а также ее одноименный аудио-хореографический перформанс откроют программу площадки.

25 и 26 ноября в Alle Hall пройдут концерты: в субботу выступит пианист Алексей Иванников с камерным джаз-концертом на рояле Solo Piano и сольной программой «Один на один», а в воскресенье — прозвучат классические джазовые композиции в исполнении Международного квартета Дмитрия Сабурова и американского саксофониста Армира Ли.

«Пресня: выставка моей памяти»

В Центре «Зотов» 25 ноября откроется выставка «Пресня: выставка моей памяти», посвященная истории Пресненского района. На выставке представлены экспонаты из музеев и дневники, фотографии и кинохроника, произведения художников-шестидесятников и современных авторов. Богатая история района передается через повседневность и личный опыт освоения места. Таким образом Пресня проявляется в двух регистрах — реальном и воображаемом.

Фестиваль экранизаций

25 и 26 ноября в Старт Хабе на Красном Октябре пройдет фестиваль экранизаций «Читка 2.0». В программе: конкурс кинопроектов, лекции авторов и экспертов, авторский питчинг, просмотр эксклюзивных кинофрагментов. Среди спикеров — продюсер Дмитрий Лунев («Трудные подростки»), сценарист, режиссер, продюсер, креативный продюсер «НМГ студия» Жора Крыжовников, сценарист и продюсер Андрей Золотарев. Также в мероприятии примут участие писательницы, которые работают в популярном у подростков жанре young adult: Ася Лавринович, Александрия Рихтер и Алиса Бодлер. А 26 ноября в Старт Хабе состоится творческая встреча с писателем Александром Цыпкиным.

Спектакль в Хамовниках

В новом «Театре в Хамовниках» 26 ноября пройдет премьера комедийного спектакля «Филумена Мартурано» по пьесе итальянского драматурга с участием артистов театра «Современник». Главные роли в нем исполнили Марина Феоктистова и Илья Древнов. По сюжету Филумена спустя 25 лет совместной жизни с Доменико обманом заставляет его на себе жениться, но новоиспеченный супруг желает как можно скорее расторгнуть брак и сделать предложение новой возлюбленной.