Джейм Бонд — идеальное воплощение мужественности, по мнению опрошенных россиян. Ко второй премьере сериала «Близкое счастье» онлайн-кинотеатр KION и дейтинг-приложение Twinby провели совместное исследование, чтобы определить собирательный образ идеального мужчины. В опросе приняли участие более 2000 россиян старше 18 лет, и его результаты выявили как устойчивые стереотипы, так и новые тенденции.

В женском рейтинге за Агентом 007 следуют мистер Дарси из «Гордости и предубеждения» и Кристиан Грей из «Пятидесяти оттенков серого». В мужском топе после Бондa расположились Кристиан Грей и Джон Сноу из «Игры престолов». Примечательно, что в оба списка вошел также герой «Постучись в мою дверь» Серкан Болат, что подтверждает растущее влияние турецких сериалов на представления о мужском идеале.

При выборе реального партнера главным критерием оказалась зрелость: почти половина респондентов (47%) считают, что идеальный партнер должен быть старше женщины. Лишь 3% допускают вариант, когда мужчина младше. При этом в мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, заметнее тренд на партнерство «на равных» — здесь чаще выбирают ровесников или не придают возрасту значения.

Образование и финансы остаются важными столпами имиджа. Более 60% опрошенных видят в дипломе о высшем образовании признак надежности и перспективности. Однако молодежь в возрасте 18—24 лет чаще относит этот фактор к менее значимым. В финансовых ожиданиях россияне проявили сдержанный прагматизм: для 52% оптимальным является доход в диапазоне от 100 до 300 тысяч рублей. Важнее абсолютного богатства респонденты называют стабильность.

Внешний идеал — это мужчина со спортивным телосложением (35%) и ростом выше партнерши (36%). Наибольшее значение во внешности имеют глаза (23%), опрятность (22%) и улыбка (15%). В моде минимализм и классика в одежде.

Что касается личностных качеств, то здесь с большим отрывом лидируют надежность (3.8 из 4 баллов) и верность (3.75). Финансовая состоятельность и чувство юмора также в топе, в то время как внешняя привлекательность оказалась менее значимой. Любопытно, что эзотерика не ассоциируется с мужественностью: 60% предпочли бы, чтобы мужчина относился к ней нейтрально.

Женщины чаще всего описывают идеал как «интеллигентного и умного», в то время как мужчины считают эталоном образ «уверенного и сильного». При этом и те, и другие главной ценностью называют семью и отношения.