Джонатан Андерсон стал новым креативным директором модного дома Dior почти год назад, в июне 2025 года он сменил на этом посту Марию Грацию Кьюри. 3 марта модельер показал новую «цветочную» коллекцию бренда на Парижской неделе моды в саду Тюильри, от которой мировые критики оказались в восторге. Что значит этот показ для Андерсона и дома Dior, разбирался fashion-обозреватель Павлос Позидис.

На парижские показы обычно приглашают открытками, книгами, а иногда и вовсе странными объектами. Джонатан Андерсон решил действовать проще и точнее: приглашения на показ Dior он отправил в виде мини-версий зеленых стульев из сада Тюильри. Тех самых, на которых парижане и туристы сидят часами, глядя на воду в прудах, прохожих и солнце, пробивающееся сквозь кроны. В этом жесте уже угадывался замысел всего шоу.

3 марта в самом центре Парижа, в Jardin des Tuileries, Андерсон представил свою вторую женскую коллекцию ready-to-wear для Dior — осень-зима 2026/27. И судя по тому, как была выстроена сцена, дизайнер решил не просто показать одежду, а превратить показ в продолжение городской прогулки.

Кто такой Джонатан Андерсон

Прежде чем говорить о коллекции — пара слов о том, кто ее создал. Джонатан Андерсон — один из самых влиятельных дизайнеров своего поколения. Он родился в Северной Ирландии, начинал карьеру как визуальный мерчендайзер Prada, а в 2008 году запустил собственный бренд JW Anderson. Уже через несколько лет его коллекции стали одними из самых обсуждаемых на Лондонской неделе моды.

В 2013 году LVMH назначила его креативным директором испанского дома Loewe — и именно там Андерсон окончательно закрепил репутацию дизайнера, умеющего соединять ремесло, искусство и современную моду в единое целое. После одиннадцати лет в Loewe он покинул бренд и в 2025 году стал креативным директором Dior, получив контроль над мужскими, женскими и кутюрными коллекциями. Это редкий случай, когда один дизайнер отвечает за весь творческий вектор дома.

Подиум над прудом

Сад Тюильри давно стал для Dior важной площадкой. Дом регулярно проводит здесь показы и участвует в проектах по поддержке и реставрации исторического пространства вместе с Лувром.

На этот раз декорация получилась особенно выразительной. Подиум построили вокруг восьмиугольного бассейна Bassin de l’Octogone, где плавают кувшинки, а над водой возвели огромную стеклянную конструкцию, похожую на оранжерею. В солнечный день это выглядело почти импрессионистской сценой: свет отражался от воды, нежные лепестки кувшинок перекликались с фактурами тканей, а парк вокруг продолжал жить своей обычной жизнью. Прохожие гуляли по гравийным дорожкам, а гости показа сидели под прозрачной крышей, словно наблюдая за модой изнутри огромного сада.

Сам Андерсон объясняет эту идею просто: европейские городские сады исторически были местом, где люди «видят и сами становятся видимыми». Мода всегда была частью этого ритуала.

Цветы без сентиментальности

Цветочная тема для Dior не нова. Сам Кристиан Диор говорил, что после женщин больше всего любил цветы. Но у Андерсона цветы работают иначе. Они появляются не столько в принтах, сколько в самой архитектуре вещей: многослойные юбки напоминают лепестки, воланы распускаются на подолах, а силуэты словно раскрываются, как бутоны.

На подиуме можно было увидеть пышные юбки со шлейфами и сложной многослойностью, пальто с отделкой из страусиных перьев, джинсы, расшитые кристаллами и пайетками, обувь с ремешками, напоминающими стебли кувшинок и роз. Эта смесь высокого и повседневного — один из главных приемов Андерсона. Рядом с почти кутюрными юбками появляются деним, рядом с драматическими пальто — свободные фасоны, которые хочется носить каждый день.

Получается Dior, который одновременно остается мечтой и при этом не отрывается от реальности.

Отголоски XVIII века

Еще одним слоем коллекции стали исторические силуэты. Андерсон часто обращается к эстетике XVIII века: фраки, пышные юбки, драматические линии плеч и талии. Но он не пытается реконструировать эпоху — скорее использует ее как источник вдохновения. Так рождаются асимметричные пиджаки, пальто-фраки и юбки с объемом, которые одновременно отсылают и к историческому костюму, и к современной моде.

При этом дизайнер бережно сохраняет коды дома: силуэты с подчеркнутой талией, фирменный серый Dior, архивные детали вроде старого монограммного логотипа и сумок, переосмысленных в новом масштабе.

Как приняли показ

Критики оказались почти единодушны: это одна из самых уверенных работ Андерсона в Dior. Fashion-директор Harrods Саймон Лонгленд назвал коллекцию «его самой сильной на сегодняшний день». Журналисты Harper’s Bazaar отмечают, что дизайнеру удалось соединить романтическое наследие дома с современной повседневностью — редкий баланс для такого исторического бренда.

Некоторые рецензии описывают шоу как момент, когда Андерсон «находит свой ритм» внутри Dior: уже не осторожный дебют, а уверенное движение вперед. И это важно не только художественно. Dior остается одним из ключевых брендов LVMH, а рынок люкса переживает замедление — покупатели стали осторожнее после нескольких лет резкого роста цен. В такой ситуации от креативного директора ждут не просто красивых идей, а новой энергии для бренда.

Прогулка как манифест

Показ в Тюильри в итоге оказался не просто красивой декорацией. Он стал почти манифестом нового Dior: моды, которая существует не только на подиуме, но и в городе — в движении, в прогулке, в случайных встречах. И, возможно, именно поэтому приглашения на шоу были маленькими зелеными стульями. Сесть, посмотреть вокруг и увидеть, как мода снова становится частью жизни.