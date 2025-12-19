Директор департамента клиентского опыта компании Wanta Group Егор Брус в интервью изданию «Телеспутник» обозначил фундаментальные сдвиги, которые переопределят российский медиарынок в наступающем 2026 году.

По мнению эксперта, уходящий 2025 год ознаменовался тремя ключевыми изменениями. Первое — тотальная трансформация мотивации аудитории. Современный зритель «нанимает» контент-продукт для выполнения конкретной задачи в своей жизни, будь то создание общих воспоминаний с семьёй или чувство принадлежности к сообществу. Это требует от компаний перехода от конкуренции за размер библиотеки к конкуренции за способность создавать разделённые впечатления.

Второй тренд — взросление гибридной экономики впечатлений. Исследования показывают рост терпимости аудитории к рекламе, но лишь при условии её предельной уместности и релевантности. Критически важным стал феномен инфляции эффективной частоты контактов: для формирования лояльности теперь требуется от 20 до 50 качественных, ненавязчивых взаимодействий.

Третье изменение — окончательный переход к контекстно-зависимой лояльности. Вместо безликой демографии успех будут определять глубокое понимание жизненных ролей и контекста потребления пользователя.

В качестве приоритетов на 2026 год Брус рекомендует выстроить строгую последовательность: на первом месте — инвестиции в создание глубокой человекоцентричной ценности и экосистемы впечатлений; на втором — развитие этичных и прозрачных моделей монетизации, основанных на доверии; и лишь на третьем — техническая оптимизация доставки контента.

Эксперт также указал на серьёзные ограничения традиционных подходов к оценке окупаемости инвестиций (ROI), которые слепы к нематериальным активам: лояльности, эмоциональной связи и социальному капиталу бренда.

Основные риски на горизонте 2026 года, по его мнению, исходят от регуляторов и общества: ужесточение законодательства о приватности и кризис доверия из-за распространения AI-контента и дипфейков. В качестве превентивных мер рекомендованы инициативное внедрение принципов Privacy by Design и Ethical AI, создание внутренних стандартов верификации происхождения контента, а также инвестиции в метрики измерения эмоционального качества впечатлений.