Ключевыми трендами медиаиндустрии на ближайшее десятилетие станут мультиплатформенность, искусственный интеллект и поддержка молодых талантов. Такие прогнозы прозвучали на дискуссии «Медиаиндустрия 2025-2035: новый интерфейс по связям с реальностью» в рамках Российской Креативной недели. Участники — руководители «Русской Медиагруппы», RTVI и «Москва Медиа» — обсудили, как технологическая революция изменит контент и его потребление.

Управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников заявил, что будущее медиа зависит от симбиоза технологий и человеческого креатива. «Умная колонка прекрасно зачитывает новости, проигрывает музыку. Это и есть наше прекрасное будущее. Наша задача — сделать приличный контент и обеспечить его наличие там, где аудитории удобно», — пояснил он. По словам Медникова, холдинг уже активно внедряет вещание через карплей, смарт-часы и другие платформы.

Идею мультиплатформенности поддержал CEO RTVI Дмитрий Сурьянинов: «Присутствие «в каждой точке» определит дальнейший ход истории медиа. Чтобы существовать, вы должны быть везде: от соцсетей до онлайн-платформ». Он также выделил мультиязычность как главный инструмент ближайших 10 лет: «ИИ-переводчики уже позволяют адаптировать контент на 30 языков. Это откроет новые рынки».

Представитель традиционного телевидения, главный продюсер «Москва Медиа» Дмитрий Грачев констатировал кризис эфирных форматов: «»Москва 24″ практически не смотрят в телеэфире. Для нас канал стал продакшеном для соцсетей». Холдинг делает ставку на простой язык и стиль «ребят с соседней улицы», чтобы говорить с аудиторией на понятном ей языке.

Спикеры сошлись во мнении, что успех в новой медиареальности потребует трех условий: активного диалога с технологиями, создания качественного контента на основе интересов аудитории и поддержки талантов, способных генерировать инновационные идеи.