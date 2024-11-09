7 ноября в российский прокат вышел фильм «Отец года». RTVI делится эксклюзивным отрывком из картины.

В центре сюжета — арт-дилер Энди Гудрич (Майкл Китон), от которого уходит жена. Теперь он должен решать проблемы не только на работе, но и приглядывать за своими девятилетними детьми. Гудрич зовёт на помощь свою дочь от первого брака Грейс (Мила Кунис), однако она сама вот-вот родит.

Гудрич расстался со свой первой женой Энн (Энди Макдауэлл), когда Грейс была еще ребенком. Спустя много лет он снова встречает свою супругу в гостях у дочери. Энн и Энди уже давно не вместе, но лишь спустя время герой осознает, что он не был образцовым мужем и отцом.

Режиссером и сценаристом фильма выступила Холли Мейерс-Шайер, снявшая до этого «В гостях у Элис» с Риз Узерспун. Родители Мейерс-Шайер — тоже режиссеры комедий. Ее мать Нэнси Майерс сняла такие картины, как «Ловушка для родителей» с маленькой Линдси Лохан, культовый ромком «Отпуск по обмену», «Стажер» с Энн Хэтэуэй и Робертом Де Ниро и многие другие. Чарльз Шайер также прославился как режиссер ромкомов, сняв «Красавчика Алфи» и «Отца невесты».