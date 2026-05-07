Энди Серкис выступит режиссёром и исполнит роль Голлума в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума». Об этом он рассказал в интервью Den of Geek, а также поделился подробностями о новой картине.

«Все те же люди, которые работали над оригинальными фильмами, вернулись в департамент декораций, к художникам-постановщикам», — заявил Серкис, комментируя подход к производству. По его словам, в фильме активно применяются миниатюры, съёмки на натуре и практические эффекты. В частности, для создания орков вновь используют пластический грим, а не только компьютерную графику. Такой подход, по словам режиссёра, должен объединить визуальный стиль оригинальной трилогии «Властелин колец» и более поздних фильмов «Хоббит».