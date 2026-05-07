Энди Серкис выступит режиссёром и исполнит роль Голлума в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума». Об этом он рассказал в интервью Den of Geek, а также поделился подробностями о новой картине.

«Все те же люди, которые работали над оригинальными фильмами, вернулись в департамент декораций, к художникам-постановщикам», — заявил Серкис, комментируя подход к производству. По его словам, в фильме активно применяются миниатюры, съёмки на натуре и практические эффекты. В частности, для создания орков вновь используют пластический грим, а не только компьютерную графику. Такой подход, по словам режиссёра, должен объединить визуальный стиль оригинальной трилогии «Властелин колец» и более поздних фильмов «Хоббит».

Сюжет «Охоты на Голлума» развернется между событиями «Хоббита» и «Властелина колец». Серкис подчеркнул, что фильм не будет просто «ностальгической поездкой»: «На самом деле есть много всего, что можно исследовать в персонаже Голлума».

Режиссер также кратко прокомментировал появление в фильме Джейми Дорнана в роли молодого Арагорна (в титрах персонаж указан как Следопыт). «Вот где он находится в этой конкретной части путешествия. Он не думал бы о себе как об Арагорне, сыне Араторна, на этом этапе пути. Он живет в глуши. Он обреченный одинокий странник», — объяснил Серкис.

Производством картины занимается компания New Line Cinema. Бюджет и дополнительные детали сюжета пока не раскрываются. Премьера фильма «Властелин колец: Охота на Голлума» запланирована на 17 декабря 2027 года.