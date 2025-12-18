Сеть книжных магазинов «Читай-город» подвела итоги 2025 года, представив рейтинг 100 самых популярных книг. Анализ данных, основанный на продажах в штуках, показал рост общих продаж книг на 3%, несмотря на снижение покупательского трафика.

Доминирующим направлением года вновь стала художественная литература, особенно в сегментах классики, современной и подростковой прозы. Главным жанром года признан детектив, а самым быстрорастущим поджанром — «Мистика и ужасы» в рамках фантастики и фэнтези, показавший рост продаж на 21%. Лидером среди классических авторов стал Фёдор Достоевский, чьи четыре романа вошли в топ-100. Прорывом года стал автор Влад Райбер, чьи продажи выросли в 11 раз. При этом наибольшее падение спроса отмечено в нон-фикшене, включая эзотерику, книги по саморазвитию и учебную литературу.

Лидером рейтинга стал философский роман японского автора Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут». За год было продано свыше 85 тысяч экземпляров этой истории о ценности жизни. Второе место сохранил мировой бестселлер Джона Стрелеки «Кафе на краю земли». На третью позицию с конца прошлогоднего рейтинга совершил рывок роман-притча французского писателя Лорана Гунеля «Бог всегда путешествует инкогнито», показав рост продаж в четыре раза.

Топ-10 самых популярных книг 2025 года:

  1. Гэнки Кавамура «Если все кошки в мире исчезнут»
  2. Джон Стрелеки «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению»
  3. Лоран Гунель «Бог всегда путешествует инкогнито»
  4. Маргарита Симоньян «В начале было Слово в конце будет Цифра»
  5. Холли Джексон «Хороших девочек не убивают»
  6. Мария Корелли «Скорбь Сатаны»
  7. Сьюзен Коллинз «Рассвет Жатвы»
  8. Анджей Сапковский «Перекресток Воронов»
  9. Ребекка Ярос «Ониксовый шторм»
  10. Джордж Клейсон «Самый богатый человек в Вавилоне»

Ключевым трендом года стал заметный рост интереса к классике, на которую пришлось 24 позиции в топ-100. Помимо Достоевского, в рейтинге широко представлены Эрих Мария Ремарк, Михаил Булгаков и Агата Кристи. В сегменте нон-фикшн спрос сместился от книг по саморазвитию к более узким темам, таким как искусство, культура и история.

Детская литература составила около 13% топ-100. Отмечается рост популярности азиатских комиксов (манхва и манга) на фоне снижения интереса к западным графическим новеллам. В топ детских книг вошли «Девочка с лисьим хвостом» Сон Вон Пхена, «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова, «Гарри Поттер» Джоан Роулинг, «Летний лагерь» Влада Райбера и «Дневник 3» серии «Гравити Фолз».