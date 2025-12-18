Сеть книжных магазинов «Читай-город» подвела итоги 2025 года, представив рейтинг 100 самых популярных книг. Анализ данных, основанный на продажах в штуках, показал рост общих продаж книг на 3%, несмотря на снижение покупательского трафика.

Доминирующим направлением года вновь стала художественная литература, особенно в сегментах классики, современной и подростковой прозы. Главным жанром года признан детектив, а самым быстрорастущим поджанром — «Мистика и ужасы» в рамках фантастики и фэнтези, показавший рост продаж на 21%. Лидером среди классических авторов стал Фёдор Достоевский, чьи четыре романа вошли в топ-100. Прорывом года стал автор Влад Райбер, чьи продажи выросли в 11 раз. При этом наибольшее падение спроса отмечено в нон-фикшене, включая эзотерику, книги по саморазвитию и учебную литературу.

Лидером рейтинга стал философский роман японского автора Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут». За год было продано свыше 85 тысяч экземпляров этой истории о ценности жизни. Второе место сохранил мировой бестселлер Джона Стрелеки «Кафе на краю земли». На третью позицию с конца прошлогоднего рейтинга совершил рывок роман-притча французского писателя Лорана Гунеля «Бог всегда путешествует инкогнито», показав рост продаж в четыре раза.

Топ-10 самых популярных книг 2025 года:

Гэнки Кавамура «Если все кошки в мире исчезнут» Джон Стрелеки «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению» Лоран Гунель «Бог всегда путешествует инкогнито» Маргарита Симоньян «В начале было Слово в конце будет Цифра» Холли Джексон «Хороших девочек не убивают» Мария Корелли «Скорбь Сатаны» Сьюзен Коллинз «Рассвет Жатвы» Анджей Сапковский «Перекресток Воронов» Ребекка Ярос «Ониксовый шторм» Джордж Клейсон «Самый богатый человек в Вавилоне»

Ключевым трендом года стал заметный рост интереса к классике, на которую пришлось 24 позиции в топ-100. Помимо Достоевского, в рейтинге широко представлены Эрих Мария Ремарк, Михаил Булгаков и Агата Кристи. В сегменте нон-фикшн спрос сместился от книг по саморазвитию к более узким темам, таким как искусство, культура и история.

Детская литература составила около 13% топ-100. Отмечается рост популярности азиатских комиксов (манхва и манга) на фоне снижения интереса к западным графическим новеллам. В топ детских книг вошли «Девочка с лисьим хвостом» Сон Вон Пхена, «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова, «Гарри Поттер» Джоан Роулинг, «Летний лагерь» Влада Райбера и «Дневник 3» серии «Гравити Фолз».