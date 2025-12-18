Сеть книжных магазинов «Читай-город» подвела итоги 2025 года, представив рейтинг 100 самых популярных книг. Анализ данных, основанный на продажах в штуках, показал рост общих продаж книг на 3%, несмотря на снижение покупательского трафика.
Доминирующим направлением года вновь стала художественная литература, особенно в сегментах классики, современной и подростковой прозы. Главным жанром года признан детектив, а самым быстрорастущим поджанром — «Мистика и ужасы» в рамках фантастики и фэнтези, показавший рост продаж на 21%. Лидером среди классических авторов стал Фёдор Достоевский, чьи четыре романа вошли в топ-100. Прорывом года стал автор Влад Райбер, чьи продажи выросли в 11 раз. При этом наибольшее падение спроса отмечено в нон-фикшене, включая эзотерику, книги по саморазвитию и учебную литературу.
Лидером рейтинга стал философский роман японского автора Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут». За год было продано свыше 85 тысяч экземпляров этой истории о ценности жизни. Второе место сохранил мировой бестселлер Джона Стрелеки «Кафе на краю земли». На третью позицию с конца прошлогоднего рейтинга совершил рывок роман-притча французского писателя Лорана Гунеля «Бог всегда путешествует инкогнито», показав рост продаж в четыре раза.
Топ-10 самых популярных книг 2025 года:
- Гэнки Кавамура «Если все кошки в мире исчезнут»
- Джон Стрелеки «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению»
- Лоран Гунель «Бог всегда путешествует инкогнито»
- Маргарита Симоньян «В начале было Слово в конце будет Цифра»
- Холли Джексон «Хороших девочек не убивают»
- Мария Корелли «Скорбь Сатаны»
- Сьюзен Коллинз «Рассвет Жатвы»
- Анджей Сапковский «Перекресток Воронов»
- Ребекка Ярос «Ониксовый шторм»
- Джордж Клейсон «Самый богатый человек в Вавилоне»
Ключевым трендом года стал заметный рост интереса к классике, на которую пришлось 24 позиции в топ-100. Помимо Достоевского, в рейтинге широко представлены Эрих Мария Ремарк, Михаил Булгаков и Агата Кристи. В сегменте нон-фикшн спрос сместился от книг по саморазвитию к более узким темам, таким как искусство, культура и история.
Детская литература составила около 13% топ-100. Отмечается рост популярности азиатских комиксов (манхва и манга) на фоне снижения интереса к западным графическим новеллам. В топ детских книг вошли «Девочка с лисьим хвостом» Сон Вон Пхена, «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова, «Гарри Поттер» Джоан Роулинг, «Летний лагерь» Влада Райбера и «Дневник 3» серии «Гравити Фолз».