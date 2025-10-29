«Подуй, пожалуйста, и в мою сторону» — эта поэтичная просьба, обращенная в никуда и одновременно ко всем, стала центральной метафорой новой выставки Саши Браулова. В интервью RTVI художник размышляет о том, как ему удается превращать незримые жизненные порывы — те самые «дуновения», способные стать как разрушительным ураганом, так и попутным ветром, — в материальные формы вышивки и текстиля.

— Центральный образ выставки — «дуновение», «порыв ветра». Это очень поэтичная и в то же время неконкретная метафора. Как вам удалось перевести это ощущение, это «незримое дуновение», в зримые, материальные формы — вышивку, текстиль?

— Возможно, мне не удалось до конца и в полной мере передать это ощущение, так как я довольно самокритичен. Ответ на этот вопрос, скорее, сможет дать каждый конкретный зритель в отдельности после просмотра выставки.

— Название выставки звучит как просьба: «Подуй, пожалуйста, и в мою сторону». К кому или чему обращена эта просьба? К вселенной, к внутреннему голосу, к зрителю?

— Эта просьба может быть обращена к кому или чему угодно. Все зависит от того, кто ее произносит. Эту фразу я оставляю в «подвешенном» состоянии, чтобы зритель сам для себя выбирал источник и направление этого дуновения.

— Вы работаете с разными медиа: уличная серия, «документальная вышивка», большие текстовые баннеры. Что для вас является точкой отсчета в создании работы — текст, визуальный образ или тактильное ощущение от материала?

— Точкой отсчета для меня является идея и понимание того, через какое визуальное средство эту идею можно реализовать.

— Вашу «документальную вышивку» называют способом «проживания и документации» реальности. Что для вас важнее в этом процессе — акт медленного, почти медитативного вышивания как переживания события или финальный результат как документ, свидетельство?

— Мне доставляет удовольствие как сам процесс создания, так и результат (как правило). Оба этапа для меня являются важными.

— Как вы находите баланс между иронией и искренностью в этих текстах? Как рождается такая фраза — это вдруг пришедшая мысль или долгий поиск идеального выражения?

— Каждый текст рождается по-своему. В большинстве случаев я не трачу много времени на ту или иную фразу, не вымучиваю ее. Просто под тот или иной образ возникает небольшой и уместный текст, как мне кажется, почти сам собой.

— Вышивка традиционно считается камерным, «домашним» искусством, а стрит-арт — публичным и часто агрессивным. Почему вы выбрали именно вышивку?

— Ручная вышивка для меня сейчас — наиболее удобный и выразительный инструмент самовыражения. С ее помощью удобно передать то, что меня волнует и трогает.

— Как вы сами определяете свою позицию в современном искусстве — между институциональным признанием и импульсом высказаться в стрит-арте?

— Я просто занимаюсь тем, что мне приносит удовольствие, без определения позиции.