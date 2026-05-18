Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков выступил с резкой критикой премьеры «Гамлета» на сцене МХТ имени Чехова, назвав увиденное «театральной катастрофой». Видеообращение артист опубликовал в своем Telegram-канале после показов 14 и 15 мая. Главную роль в постановке режиссера Андрея Гончарова исполняет звезда фильма «Анора» Юра Борисов.

В своей речи Меньшиков подчеркнул, что относится «с глубочайшим уважением» к Константину Хабенскому и труппе МХТ, однако это не помешало ему дать предельно жесткую оценку результату. По его словам, в спектакле «нет ни одной мысли», а попытки зрителей и критиков найти скрытые смыслы он назвал заблуждением. Особое возмущение у него вызвало стремление преподносить как смелые реплики вроде «такая ситуация в стране, а ты хочешь уехать?»

«Это КВН, причем сегодняшний, а не вот тот, лучших лет», — заявил артист.

Отдельно Меньшиков обратился к актерам, призвав их не быть безмолвными исполнителями режиссерской воли. Он напомнил, что фраза «я так вижу» не может служить оправданием для происходящего на сцене, и посоветовал коллегам разделять ответственность за конечный результат. Супруга артиста Анастасия, также присутствовавшая на премьере, лаконично заметила о постановке «совсем не мое».

Сам спектакль, вызвавший неоднозначную реакцию еще до выступления Меньшикова, известен нестандартными решениями: Гамлет выезжает на роликах в костюме из фольги, из классического текста убраны ключевые монологи, в диалогах используется современный сленг и элементы импровизации.

Официальной реакции от руководства МХТ или постановочной группы на момент публикации материала не поступало.