С 1 ноября 2025 года в арт-платформе Cube.Moscow начинают работу 14 новых выставочных проектов, большинство из которых можно будет увидеть до 7 декабря. Центральным событием станет масштабная ретроспектива Валерия Чтака «Это не все, но многое», представленная галереей Syntax в большом выставочном зале.

Кураторы Эльвира Тарноградская и Ирина Горлова собрали около 70 произведений из собрания семьи художника, включая живопись, графику и объекты. Экспозиция охватывает весь творческий путь Чтака с начала 2000-х до последних дней его жизни, включая последнюю работу, созданную за месяц до смерти. Впервые будут показаны ранние произведения на гофрокартоне и частичная реконструкция тотальной инсталляции «Слоизм» 2007 года. Особое место в экспозиции занимает альтер эго художника — персонаж Mr Sthow с тростью и в цилиндре, впервые появившийся в никогда не выставлявшейся серии работ 2003 года.

Галерея Syntax также представляет персональную выставку Петра Быстрова «От библиофилии — к эротомании, и обратно», где художник демонстрирует работы в разработанной им технике «скобогравюры» на дереве. Arts Square Gallery открывает проект «Частная территория», посвященный неофициальному искусству и объединяющий работы Евгения Чубарова, Владимира Яковлева, Оскара Рабина и других мастеров.

В галерее «КультПроект» проходит выставка Евгении Буравлевой «Скромное обаяние…», обращающаяся к тревожному состоянию внимательного рассматривания. Галерея АРТМАГ представляет совместный проект Юли Степановой и Sasha Look «Артефакты эстетического опыта. День рукоделия» с работами в техниках живописи, вышивки и керамических панно.

Среди других значимых проектов — персональная выставка Кати Улитиной «Функция движения» в галерее M.A.R.S.H., ретроспектива галереи «Кольцово 16» Мурада Халикова в MSCA Gallery, а также проекты в галереях TRIPTYCH, «Небеса», Kupol Gallery и InGallery. Завершает программу коллективная выставка «Архитектура — мебель времени» в галерее Monart, объединяющая работы российских и зарубежных художников.