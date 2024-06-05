Петр Налич и группа «Шыша» выступят на фестивале современного искусства для всей семьи «Архстояние Детское» в 2024 году. Об этом RTVI сообщили в пресс-службе арт-парка Никола-Ленивец, где состоится мероприятие.

«Архстояние Детское» пройдет с 28 по 30 июня. Тема десятого юбилейного фестиваля — «С Днем рождения!». В программе 2024 года — дискотеки, музыкальные выступления, перфомансы, театральные постановки и мастер-классы. Все три дня в парке будет работать большая творческая мастерская, где любой желающий сможет создать свое произведение искусства, а помогать в этом будут сотрудники детских центров Музея Москвы, Государственного литературного музея, Музея архитектуры и других организаци.

«Творческое объединение 9» готовит специальную постановку по произведениям Рея Брэдбери. Режиссер, лауреат премии «Золотая Маска» Полина Кардымон и драматург Егор Зайцев покажут спектакль по Хармсу. Электротеатр «Станиславский» представит кукольно-теневой спектакль «Петрушка и Чуу», который пройдет на Масленичной поляне, декорациями для него выступят остатки арт-объекта «Черная гора», который здесь сжигали на Масленицу.

Специально для арт-программы фестиваля «Архстояние детское» Ростан Тавасиев создаст арт-объект «Радость», представляющий собой огромную коробку, заполненную игрушками. Объект будет создан из натуральных материалов в соавторстве с «Никола-Ленивецкими промыслами».

В парке откроется «Станция именинника», где можно будет оставить подарок для тайного друга и получить свой подарок, подарить открытку с поздравлением для фестиваля, потянуть кого-то за уши и быть тем, кого тянут, загадать желание и разбить пиньяту.