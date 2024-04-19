Хедлайнером арт-программы фестиваля «Архстояние детское» станет художник Ростан Тавасиев. Фестиваль пройдет с 28 по 30 июня в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области.

Специально для арт-программы Тавасиев создаст арт-объект «Радость», представляющий собой огромную коробку, заполненную игрушками. Объект будет создан из натуральных материалов в соавторстве с «Никола-Ленивецкими промыслами».

Фестиваль «Архстояние детское» также объявил итоги опен-колла, в котором могли принять участие дети и их родители. Задачей было предложить идею для арт-объекта, связанного с темой фестиваля 2024 года — «С Днем рождения!». Парк получил 500 заявок со всей страны, а победителем стала 3-летняя Нина Королева, которой помогал отец. Ее объект «Гербариум» — это дом цветов, трав и деревьев, растущих в Никола-Ленивце. Проект будет реализован на «Архстоянии детском» — 2024, а автор и его семья получат приглашение в Никола-Ленивец.

На фестивале в честь его юбилея представят и несколько знаковых арт-проектов прошлых лет: от «100 сенных островитян» Андрея Бартенева до сенной кровати «Лежа» от Бюро АрхНах.