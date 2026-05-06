Фестиваль современного искусства для всей семьи «Архстояние Детское» пройдет с 25 по 28 июня в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области. Тема 12-го сезона — «Время резиновое». Организаторы объявили список художников-участников и итоги открытого конкурса.

Впервые за 11 лет на фестивале появится объект основателя российского лэнд-арта Николая Полисского. Его работа «Ворон считать» посвящена креативному безделью — состоянию, когда включается «дефолт-система» мозга, отвечающая за озарения. Художница Саша Фролова создаст скульптуру «Петля времени» — метафору места, где физическое время перестает существовать. Даша Фурсей представит двух сфинксов-«Хранителей времени»: один олицетворяет цикличное время, другой — линейное.

Вера Светлова из петербургской Jessica Gallery перезагрузит детское отношение к культурным пространствам: ее «Место для скуки» превратится в мастерскую, где можно самому создать скульптуру. Наташа Обухова из N.O.bureau сконструирует «Машину времени» — серьезный агрегат на энергии веселья, где серебряные трубы выступят пылесосами воспоминаний, которые отправятся в космос.

В рамках открытого конкурса впервые откроется ярмарка очень молодого искусства «ОДНАЖДЫ» с работами 14 авторов из разных городов. Арт-объектом для большого костра станет «Черная дыра» 11-летних москвичей Платона Колчина и Степана Гришина. В номинации «Машина времени» победил 10-летний Роман Федоров из Воронежа с проектом «Котосила» — мини-арт-кар, топливом для которого станет мурчание котов-пилотов. Семейный костюм путешественников «Червоточина» создал 9-летний Гордей Воронич из Ставропольского края.